Tra le coppie che si sono formate a Temptation Island 2021 vi è quella composta da Manuela e Luciano. I due, dopo essersi conosciuti all'interno del villaggio delle tentazioni di Canale 5, hanno scelto di proseguire la frequentazione anche al di fuori del programma.

Tutto sta procedendo nel migliore dei modi anche se di recente Luciano, tramite alcune Instagram Stories, ha sbottato per alcune offese rivolte nei confronti di sua figlia.

Luciano Punzo infuriato dopo le offese rivolte a sua figlia

Dopo la partecipazione a Temptation Island, Luciano è stato più volte al centro delle critiche in primis per la sua relazione con Manuela.

In queste ore, però, l'ex tentatore ha dovuto fare i conti con un messaggio offensivo che ha chiamato in causa anche la sua bambina di tre anni.

Come svelato da Manuela in una recente intervista, Punzo ha alle spalle una relazione finita male con un'altra donna che lo ha reso padre per la prima volta. Il modello napoletano ha un bellissimo rapporto con la sua bambina e, per questo motivo, dopo aver letto gli insulti nei suoi confronti ha deciso di replicare con vigore.

'Non lo accetto', afferma il fidanzato di Manuela sui social

"Non accetto che una bimba di tre anni venga messa in discussione offendendola gratuitamente, semplicemente quando quella bimba è mia figlia", ha dichiarato Luciano nel suo sfogo su Instagram.

Punzo ha deciso di usare il pugno duro nei confronti della persona che ha insultato sua figlia. A tal proposito, ha chiesto ai suoi follower di segnalare il profilo in questione, affinché venga sospeso da Instagram.

Al di là di questo brutto episodio, tra Luciano e Manuela tutto sta procedendo nel migliore dei modi.

Il futuro di Manuela e Luciano dopo Temptation Island

Recentemente è stato proprio Luciano a svelare un nuovo retroscena sul suo futuro insieme all'ex fidanzata di Stefano Sirena, con il quale ormai Manuela ha chiuso ogni tipo di rapporto e contatto.

Sui social, Punzo ha svelato che lui e Carriero hanno deciso di iniziare una convivenza e che la ragazza si trasferirà a Napoli dove cominceranno insieme questo nuovo percorso di vita, l'uno al fianco dell'altra.

Una notizia che non è passata inosservata e che conferma il profondo sentimento che unisce la coppia, nonostante in un primo momento non tutti credessero nella veridicità di questo rapporto, accusando il modello partenopeo di voler prendere in giro la ragazza.