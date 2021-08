La love story tra Manuela e Luciano, la coppia nata quest'anno a Temptation Island 2021, prosegue a gonfie vele anche se nel corso degli ultimi giorni, i due sono stati meno presenti sui social. A fare un po' di chiarezza sul motivo, è stato proprio l'ex tentatore che sempre su Instagram, ha postato un video in cui mostra una scena legata a una lite che ha avuto con la sua fidanzata. Un filmato che ha scatenato accese polemiche in rete, soprattutto da parte di Deianira Marzano, che ha prontamente "tuonato" contro i due fidanzati.

Prima lite di coppia tra Manuela e Luciano dopo Temptation Island

Nel dettaglio, dopo qualche giorno di silenzio social, Luciano è tornato sui social postando un video che qualcun altro gli ha fatto "in incognito", mentre litigava con la sua fidanzata Manuela.

Un momento di tensione tra i due, che come tutte le coppie, hanno avuto la loro prima lite post Temptation Island. Poco dopo, sempre nel filmato pubblicato dallo stesso Luciano sui social, si vede che tra i due ritorna di nuovo il sereno e si lasciano andare a un bacio super appassionante.

Fin qui nulla di strano se non fosse per il fatto che Luciano ha postato il filmato della lite ripresa da qualcun altro che li stava osservando e riprendendo con il cellulare. Tale filmato non è passato inosservato e ovviamente non sono mancate neppure le critiche e i sospetti.

Il video della lite pubblicato da Luciano sui social

Perché Luciano Punzo ha sentito la necessità di pubblicare questo tipo di filmato su Instagram?

Non poteva soltanto raccontare "a voce", senza prove video, della lite che c'è stata con la sua fidanzata Manuela?

Il sospetto, quindi, è quello che i due si siano fatti riprendere per rendere poi tutto pubblico sui social e in questo modo continuare a far parlare di loro, anche a distanza di circa un mese dalla fine delle puntate di Temptation Island 2021 su Canale 5.

Immediata la reazione di Deianira Marzano, la quale dopo aver visto i filmati pubblicati da Luciano sui social, non ha perso occasione per puntare il dito contro la coppia nata nel reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Fascino di Maria De Filippi.

Deianira sbotta contro la coppia Manuela-Luciano

"Questi qua sapendo che non andranno più in televisione, hanno scelto di fare tutto in casa, come i fotoromanzi degli anni '70", ha sbottato Deianira sui social, alludendo così al fatto che fosse tutto organizzato e studiato a tavolino per pubblicare il contenuto sui social.

"Regia e sceneggiatura fai da te", ha proseguito ancora l'esperta di Gossip napoletana che si è lasciata andare a questo duro sfogo contro la coppia Manuela-Luciano. I due replicheranno a tali sospetti? Lo scopriremo nelle prossime ore.