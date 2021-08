Il pubblico di Rai 1 attende con trepidazione la messa in onda di Mina Settembre 2. La serie tv campione di ascolti della passata stagione televisiva, tornerà ad essere uno dei programmi di punta del palinsesto della rete ammiraglia per la prossima stagione televisiva. A vestire i panni dell'assistente sociale più famosa del piccolo schermo, ci sarà ancora Serena Rossi, una delle attrici più talentuose e apprezzate degli ultimi anni. A parlare della fiction, in queste ore, ci ha pensato anche la regista Tiziana Aristarco, la quale ha svelato dei retroscena sulle riprese.

I retroscena su Mina Settembre: parla la regista della fiction Rai

La regista di Mina Settembre 2 ha confermato che la fiction tornerà in onda nel corso del 2022, con le nuove puntate in prima visione assoluta, ambientate sempre a Napoli.

"Raccontare Napoli attraverso le camminate di Mina è stata una carta vincente. Ogni suo passo svela un mondo che colpisce", ha ammesso la regista della fiction dei record di Rai 1, seguita da una platea di oltre sei milioni di telespettatori.

"Mostriamo le zone signorili, i rioni popolari, la periferia, scene di vita vera, non cupa, ma vera e reale", ha proseguito ancora Tiziana Aristarco.

"Per me è stata una scoperta continua e mi ha stregato a ogni ripresa", ha aggiunto ancora la regista, pronta a tornare di nuovo sul set napoletano della serie tv in onda su Rai 1.

Le parole di Serena Rossi sulle riprese di Mina Settembre 2

A proposito di Mina Settembre 2, in queste ultime settimane è tornata a parlare anche la protagonista Serena Rossi, la quale ha svelato che questa volta non si trasferirà a Napoli per girare i nuovi episodi.

L'attrice ha ammesso che questa volta farà da "pendolare" tra Napoli e Roma, così da poter permettere a suo figlio di proseguire la scuola nella Capitale, dove ormai ha stretto numerose amicizie.

In attesa di rivederla di nuovo all'opera per le riprese di Mina Settembre 2, Serena Rossi è reduce dalla chiusura di un altro set importante.

Non solo Mina Settembre: Serena Rossi protagonista de La Sposa

Nei mesi scorsi, infatti, l'attrice napoletana è stata impegnata con le riprese della fiction La Sposa, destinata sempre alla prima serata di Rai 1 della prossima stagione televisiva.

Un ruolo inedito, dove la Rossi vestirà i panni di una sposa per procura, che accetterà di convolare a nozze con un ricco uomo del Nord di cui possiede solo informazioni basilari.

Il motivo della sua scelta sarà dettata da motivazioni economiche: in questo modo, infatti, la protagonista potrà essere d'aiuto per risolvere i guai della sua famiglia. Un nuovo progetto che sarà in onda in tv prima di Mina Settembre 2.