Cresce l'attesa da parte dei fan di Mina Settembre per la seconda stagione. La Serie TV di Rai 1, con protagonista l'attrice napoletana Serena Rossi, è stata una delle rivelazioni della passata stagione televisiva, con risultati d'ascolto a dir poco clamorosi e picchi che hanno raggiunto anche il 26% di share. La Rai aveva dato già il "via libera" alla messa in cantiere di una seconda stagione ma, fino a questo momento, non si avevano notizie certe su quando gli attori sarebbero tornati sul set.

A fare un po' di chiarezza, ci ha pensato l'attrice Rosalia Porcaro, che veste i panni di Rosaria.

Riapre il set di Mina Settembre 2, la fortunata serie con Serena Rossi

Nel dettaglio, le anticipazioni su Mina Settembre 2 rivelano che il set della seconda stagione riaprirà ufficialmente durante la stagione autunnale.

Le nuove puntate, quindi, saranno realizzate nel corso dei prossimi mesi ma per vederle in onda bisognerà attendere ancora un po' di tempo.

A svelare questo retroscena legato al ritorno ufficiale sul set della seconda stagione, ci ha pensato l'attrice Rosalia Porcaro, che nella fiction con protagonista Serena Rossi, veste i panni di Rosaria.

In autunno le riprese della seconda serie

"Inizieremo la seconda stagione a Napoli, a metà ottobre.

Sarà un impegno autunnale", ha dichiarato l'attrice confermando così la riapertura del set previsto per l'autunno 2021.

Nessuno slittamento, quindi, legato alla realizzazione di Mina Settembre 2, nonostante Serena Rossi sia una delle attrici del momento maggiormente richieste sia per la televisione che sul grande schermo.

Da poche settimane, infatti, ha terminato le riprese de "La Sposa", la nuova serie televisiva destinata sempre alla prima serata di Rai 1, in programma nel corso della prossima stagione televisiva.

In questa fiction, l'attrice napoletana vestirà i panni di una giovane "sposa per procura", che accetterà un matrimonio combinato con un facoltoso e ricco uomo del Nord Italia, per salvare la sua famiglia dai problemi economici.

Il ritorno in tv di Mina Settembre 2 fissato al 2022

E poi ancora, durante la prima settimana di settembre, Serena Rossi sarà anche impegnata con la Mostra del Cinema di Venezia: quest'anno sarà lei la madrina ufficiale della celebre kermesse.

Dopo questi impegni, però, Serena Rossi si dedicherà "anima e corpo" alle riprese di Mina Settembre 2: il primo ciak è previsto a metà ottobre e si andrà avanti per diversi mesi, così da ultimare le riprese delle nuove puntate.

Per la messa in onda, però, bisognerà aspettare il 2022: non si esclude, infatti, che la serie possa essere programmata nel corso della prossima stagione televisiva autunnale Rai.