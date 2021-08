Arrivano nuove anticipazioni su Olivia - Forte come la verità, la nuova mini-serie tv francese con protagonista l'attrice Laetitia Milot. La trama dell'ultima puntata in programma il 10 agosto sui teleschermi di Canale 5 racconta che Olivia Alessandri deciderà di aiutare il comandante Spagnolo dopo una denuncia per omicidio e si occuperà di presunte violenze subite da una ricca ereditiera.

Olivia - Forte come la verità: anticipazioni seconda e ultima puntata del 10 agosto

Le anticipazioni di Olivia - Forte come la verità, riguardanti la seconda e ultima puntata che sarà trasmessa martedì 10 agosto dalle ore 21:30 in prima visione sui teleschermi italiani, annunciano grandi colpi di scena.

Nel primo episodio intitolato "Diritto di uccidere", Olivia Alessandri si occuperà del caso di una coppia di fidanzati. Un giovane, di nome Jonathan, sopravviverà a un drammatico incidente stradale, dove invece perderà la vita la sua fidanzata. La vittima riporterà gravi ripercussioni sulla sua salute, infatti subirà l'amputazione di entrambe le gambe. Inoltre Jonathan non si rassegnerà alla morte della sua dolce metà, in quanto convinto che non si sia trattato di un semplice incidente, ma di omicidio. Per questo motivo l'uomo pregherà la protagonista della Serie TV di fare luce sullo strano incidente.

Alessandri aiuta il comandante Spagnolo dopo una denuncia di omicidio

Nel secondo episodio della serie tv di Canale 5 dal titolo "Ricordi dal passato", Olivia dovrà fare i conti con il tempo andato.

La protagonista, infatti, si occuperà di un'ereditiera di nome Margeax pronta a sporgere denuncia contro il fratello per violenze. Purtroppo la ragazza riceverà l'opposizione della famiglia, in quanto temerà che tutto questo possa provocare uno scandalo, ma Alessandri scoprirà qualcosa capace di ribaltare l'intera situazione.

Nel terzo episodio intitolato "I rischi del mestiere", l'avvocatessa deciderà di aiutare il comandante Spagnolo quando verrà accusato di omicidio, nonostante la cosa si riveli un'impresa molto difficile.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata di Olivia - Forte come la verità trasmessa il 3 agosto sui teleschermi di Canale 5, l'avvocatessa deciderà di aiutare Emma.

Quest'ultima, sofferente per la separazione dal marito, cercherà di togliersi la vita gettandosi dal terrazzo insieme al figlioletto. Infine Alessandri prenderà le difese di una tata, accusata della morte del bambino di cui si occupava.

In attesa di vedere questo nuovo appuntamento in televisione, si ricorda che la nuova mini-serie tv con l'attrice Laetitia Milot è disponibile in modalità on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Play Infinity.