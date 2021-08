Nuovi retroscena sui palinsesti Mediaset per la prossima stagione 2021/2022. Tra le conduttrici che subiranno un netto ridimensionamento vi è Barbara D'Urso, che da settembre sarà soltanto al timone di Pomeriggio 5.

Nelle scorse settimane era circolato il suo nome per la conduzione di un reality show che tornerà in onda su Canale 5 dopo diversi anni di assenza. Trattasi de La Talpa, portato al successo da Paola Perego e destinato a tornare sul piccolo schermo nel corso della prossima stagione tv.

Barbara d'Urso ritorna in prime time nel 2022?

Il ritorno de La Talpa, sulla rete ammiraglia Mediaset, è stato annunciato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione ufficiale dei palinsesti della prossima stagione tv 2021/2022.

Un programma rimasto nel cuore di milioni di spettatori, i quali da tempo soprattutto sui social, chiedevano a gran voce che Mediaset prendesse in considerazione l'ipotesi di riportarlo di nuovo in onda.

Ma chi sarà il conduttore de La Talpa? Gli ultimi retroscena sul futuro del reality game, vedevano in pole position la conduttrice Barbara d'Urso, data tra le super favorite per la conduzione.

Retroscena sui palinsesti Mediaset 2021/2022

Una notizia che, fino ad oggi, la conduttrice partenopea non ha mai confermato ma neppure smentito, lasciando così il dubbio su quello che potrebbe essere il suo prossimo impegno televisivo sulle reti del Biscione.

A fare un po' di chiarezza sul futuro de La Talpa e sulla conduzione del programma, ci ha pensato il sito di Roberto D'Agostino, che sul proprio sito Dagospia ha svelato come starebbero le cose in merito al futuro del reality show.

A quanto pare, Mediaset non avrebbe intenzione di affidare il ritorno de La Talpa a Barbara d'Urso. "Dopo anni la conduttrice è stata ridimensionata, improbabile dunque che possa esserle affidato un titolo di punta", si legge sul sito.

Quindi chi ci sarà alla conduzione? Al momento non si hanno ancora notizie certe in merito, così come non si esclude anche l'ipotesi che il ritorno del reality show possa slittare all'autunno 2022 (inizialmente era stato annunciato per la primavera della prossima stagione televisiva).

Il futuro tv di Barbara d'Urso

Insomma tutto è ancora da scrivere, l'unica cosa certa al momento è quello che sarà il futuro di Barbara d'Urso relativamente alla stagione autunnale 2021.

Dopo la chiusura di Domenica Live in daytime e quella di Live - Non è la d'Urso in prima serata, infatti, a presentatrice partenopea ritornerà al timone di Pomeriggio 5.

Il talk show pomeridiano feriale di Canale 5, sarà in onda a partire da lunedì 6 settembre e sarà piuttosto diverso relativamente ai contenuti, visto che sarà data più importanza all'attualità, alla cronaca e alle storie della gente comune, mettendo da parte il gossip.