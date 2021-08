Nessun cambio di palinsesto in casa Mediaset per il mese di agosto 2021. Tutte le soap che con successo vanno in onda nel daytime di Canale 5, tra cui Beautiful e Love is in the air, non subiranno modifiche alla propria programmazione durante le prossime settimane del mese di agosto. Una scelta che sicuramente renderà felici i fan delle diverse soap opera che tutti i giorni tengono compagnia a milioni di spettatori, permettendo alla rete ammiraglia Mediaset di conquistare la leadership degli ascolti del pomeriggio televisivo anche in piena estate.

Nessun cambio programmazione ad agosto per le soap Mediaset

Nel dettaglio, se fino allo scorso le soap di Canale 5 si fermavano durante le settimane centrali di agosto, quest'anno ciò non accadrà.

Le anticipazioni sui palinsesti delle prossime settimane, rivelano che proseguirà senza alcuna sosta la programmazione di Beautiful, Una vita, Love is in the air e Brave and Beautiful.

In particolar modo Beautiful e Una Vita saranno in onda, regolarmente, anche sabato 14 e domenica 15 agosto con nuove puntate in prima visione assoluta in programma come sempre su Canale 5.

Per Brave and Beautiful e Love is in the air, invece, la programmazione proseguirà tradizionalmente dal lunedì al venerdì per tutto il mese di agosto, dopodiché da settembre ci sarà un cambio programmazione.

Beautiful, Una Vita, Love is in the air, Brave and Beautiful: programmazione confermata ad agosto

Dal 13 settembre, infatti, nel pomeriggio di Canale 5 tornerà in onda l'appuntamento con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che tornerà ad occupare la fascia oraria dalle 14:45 alle 16:10 circa.

Di conseguenza, il dating show subentrerà al posto delle due soap turche che hanno tenuto compagnia al pubblico durante questi caldi mesi estivi, per i quali bisognerà dunque trovare una nuova collocazione nel palinsesto di Canale 5.

In attesa di scoprire cosa succederà, i fan possono intanto godersi le nuove puntate in programma per tutto il mese di agosto, nei consueti slot orari per ciascuna delle soap del pomeriggio di Canale 5.

Insomma Mediaset, quest'anno, non lascerà soli i suoi telespettatori neppure durante la settimana di Ferragosto, continuando a mandare in onda delle puntate inedite della sue soap come Una Vita e Love is in the air, che appassionano ogni giorno più di due milioni di telespettatori.

Le soap Rai si fermano durante l'estate

Situazione del tutto diversa, invece, accade con le soap trasmesse sui canali Rai.

Il Paradiso delle signore, ad esempio, si ferma per tutto il periodo estivo e riprenderà la programmazione in prima tv dal 13 settembre.

Un posto al sole, invece, dal 9 agosto osserverà una doppia settimana di stop e ritornerà in prima tv su Rai 3 da lunedì 23 agosto 2021.