Grandi novità nei palinsesti Mediaset per il prossimo autunno 2021. I cambiamenti più importanti riguarderanno la programmazione del weekend, dove a farne le spese sarà Barbara D'Urso. La conduttrice partenopea quest'anno dovrà rinunciare a ben due appuntamenti della domenica di Canale 5, data la chiusura di Domenica Live e Live - Non è la d'Urso. Al suo posto nel dì di festa, in daytime, arriverà Silvia Toffanin, che quest'anno raddoppierà il suo impegno sulla rete ammiraglia del Biscione.

Barbara d'Urso fuori dalla domenica autunnale Mediaset

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo autunno rivelano che da settembre non ci sarà più spazio per Domenica Live nella fascia del pomeriggio.

Il talk show condotto da Barbara d'Urso è stato cancellato dai vertici del Biscione e quindi non occuperà più la fascia oraria che va dalle 17 alle 18:40 circa.

Da settembre e per la prossima stagione televisiva 2021/2022 le redini della seconda parte del pomeriggio del dì di festa Mediaset passeranno nelle mani di Silvia Toffanin, che punta a diventare uno dei volti di spicco della programmazione autunnale.

Silvia Toffanin raddoppia con Verissimo nel weekend di Canale 5

Come confermato dai promo attualmente in onda, Verissimo raddoppierà il suo appuntamento su Canale 5. Il talk show andrà in onda, come di consueto, di sabato pomeriggio, ma proseguirà anche di domenica.

Una promozione per Silvia Toffanin che dovrà vedersela contro il talk show Da Noi a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini su Rai 1.

Riuscirà Silvia Toffanin a conquistare la leadership degli ascolti anche nel dì di festa della rete ammiraglia? Al pubblico da casa l'ardua sentenza.

La puntata domenicale di Verissimo sarà preceduta dal programma Scene da un matrimonio, che tornerà in onda dopo un lungo periodo di assenza e sarà condotto dalla new entry Anna Tatangelo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto Barbara d'Urso, dal prossimo 6 settembre, ritornerà in onda al timone di Pomeriggio 5, previsto come sempre dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.

Pomeriggio 5 resta nelle mani di Barbara d'Urso: palinsesti Mediaset autunno 2021

Per la prima parte della stagione 2021/2022, quello con Pomeriggio 5 sarà l'unico impegno televisivo della conduttrice partenopea, la quale però ha svelato che sta cercando un nuovo varietà da proporre in prime time sempre su Canale 5.

Nelle ultime ore si era parlato anche di un possibile approdo di Barbara d'Urso al timone del reality game "La Talpa", che tornerà in onda il prossimo anno in tv, anche se la conduttrice non ha commentato questa indiscrezione, preferendo godersi ancora per qualche giorno le sue vacanze estive.