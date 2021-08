L'oroscopo di giovedì 26 agosto sarà ricco di sorprese. I segni zodiacali saranno pronti a riprendere la normale attività lavorativa, ma non tutti riusciranno a lasciarsi alle spalle la dolcezza delle vacanze estive.

Il Toro e lo Scorpione decideranno di dare una nuova direzione alla loro attività lavorativa, mentre il Cancro proverà a farsi apprezzare di più dai suoi colleghi. La Vergine e il Capricorno cercheranno una persona adatta a loro, al contrario dei Pesci che intraprenderanno un percorso spirituale.

Di seguito tutte le caratteristiche dell'Oroscopo del 26 agosto.

Previsioni zodiacali di giovedì 26 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete: non saprete dire di no a una nuova offerta lavorativa. Avrete bisogno di guadagnare dei soldi e, forse, non valuterete con attenzione la proposta che vi verrà fatta. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di riflettere attentamente e di non buttarvi a capofitto in una situazione che non conoscete. Vi basterà fare qualche ricerca per avere un quadro più chiaro delle circostanze.

Toro: sarete entusiasti del vostro lavoro, ma non vi accontenterete di lasciare le cose come stanno. Esplorerete nuovi aspetti dei vostri incarichi, in modo da riuscire a trovare qualche nuova idea da trasformare in realtà. Sicuramente, con impegno e determinazione, raggiungerete il vostro obiettivo e stupirete tutti quanti.

Gemelli: la vostra giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. Durante la mattinata, farete fatica a trovare le energie giuste per portare a termine i vostri impegni, ma dopo pranzo le cose miglioreranno. Vi sentirete più determinati e sarete di nuovo pronti a mettervi in gioco. La compagnia di un amico o del partner potrebbe giovare al vostro umore.

Cancro: cercherete di attirare l'attenzione sul posto di lavoro. Sarete stufi di non essere mai consultati per le decisioni importanti e di essere lasciati in un angolo dai vostri colleghi. L'oroscopo di domani consiglia di provare a interagire con le persone con cui vi sentite maggiormente in sintonia. Tra voi, potrebbe nascere una bella amicizia.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 26 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone: vi troverete davanti a decisioni molto importante. Farete fatica a scegliere la cosa giusta per voi e quindi, per il momento, preferirete rimandare. Userete questa giornata per farvi un'idea della situazione e per mettere alla prova la vostra forza di volontà. Vi renderete conto di essere molto più determinati del previsto e di poter aspirare a qualcosa in più.

Vergine: sarete attratti dall'amore in modo irrefrenabile. Avvertirete l'esigenza di condividere la vita con una persona speciale, che possa comprendervi e accompagnarvi nelle difficoltà. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di mostrare il vostro vero carattere, senza smussare alcun lato.

Solo così le possibilità di trovare qualcuno aumenteranno.

Bilancia: l'amore vi metterà a dura prova. Avrete paura di non riuscire a dare voce ai vostri sentimenti e di essere fraintesi dalla persona amata. Cercherete di creare la giusta atmosfera e di realizzare una sorpresa speciale con le vostre mani. Anche se non si tratterà di qualcosa di costoso, sicuramente, verrà molto apprezzata. L'importante sarà avere fiducia in voi stessi.

Scorpione: con la fine dell'estate, riterrete opportuno rinnovare i vostri progetti lavorativi. Non sarà facile trasformare le vostre idee in realtà, ma sarete supportati da team eccezionale. Inoltre, la vicinanza del partner e dei parenti renderà tutto più semplice.

Non vi sentirete abbandonati ma, in caso di necessità, saprete sempre a chi chiedere aiuto e conforto.

Astrologia di domani 26 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: deciderete di dare una nuova possibilità a un amico che vi ha deluso. Non sarà una scelta facile, ma il cuore avrà la precedenza. L'importante sarà tenere in considerazione la possibilità che le cose non vadano per il verso giusto. In amore sarete leali e disposti ad ascoltare il partner. Non avrete alcun problema a esprimere le emozioni provate.

Capricorno: sarete pronti ad abbracciare Cupido e a farvi trascinare dalle sue frecce magiche. Andrete alla ricerca di una persona onesta e gentile, con le idee chiare e che sappia farvi stare bene.

Riterrete che questo sarà l'unico modo per dare nuovo spessore alle vostre giornate, ma sceglierete con consapevolezza.

Acquario: la vita vi metterà di fronte a una scelta. Trovare la soluzione adatta non sarà facile perché vi sembrerà di rinunciare a qualcosa in entrambi i casi. Però, non vorrete neanche continuare a vivere in una situazione di stallo. La cosa migliore sarà seguire l'istinto, senza temere le conseguenze della vostra decisione.

Pesci: anche se il lavoro e l'amore avranno un ruolo importante per voi, avrete bisogno di intraprendere un percorso personale, caratterizzato dalla ricerca del vostro io più profondo. Sarà un viaggio emozionante dove scoprirete lati nascosti del vostro carattere e dove stabilirete nuove priorità. Non tutte le persone che vi saranno accanto riusciranno a capire.