La coppia formata da Giulia Stabile e Sangiovanni è stata presa nuovamente di mira da alcuni utenti dei social. Nel dettaglio, alcuni fan della coppia nata ad Amici hanno insinuato che il cantante abbia tradito la sua compagna con una collega di lavoro. Sulla vicenda è intervenuta Giulia. La diretta interessata ha smentito il tradimento e ha invitato tutti a smetterla di inventare Gossip.

L'episodio incriminato

La collaborazione tra Pietro Giovanni Damian e una ragazza di nome Manuela, è stata oggetto di critiche da parte di alcuni maliziosi. Nel dettaglio, la ragazza sta collaborando al tour estivo di Sangiovanni: tra i due cantanti, c'è un bellissimo feeling ma solamente dal punto di vista professionale.

Non contenti, alcuni utenti hanno cominciato ad insultare la ragazza. Secondo alcuni, Manuela sarebbe un "terzo incomodo" nella liasion dei "Sangiulia".

Lo sfogo di Stabile

In seguito a quanto accaduto, Giulia Stabile ha deciso di rompere il silenzio. La ballerina ha reso pubblico un messaggio scambiato con la ragazza in questione. Come spiegato da Giulia, Manuela è solamente una collega di Sangiovanni. Come raccontato da Stabile, non ha alcun senso offendere una persona solamente perché va d'accordo con un collega: "Alcune persone si fanno mille viaggi e sono pronte a fare gossip inventandosi cose".

La compagna di Sangiovanni ha invitato tutti a smetterla ad avere questo atteggiamento. In particolare, la giovane si è rivolta ai fan della coppia.

L'appello della ballerina

Giulia ha spiegato che certe situazioni non fanno bene né a loro né a chi lavora con la coppia. Inoltre, ha fatto sapere che il fatto di essere diventati personaggi famosi non significa che le persone possono intromettersi e giudicare la loro vita. Con la speranza che non vengano più messe in giro notizie infondate, Giulia Stabile ha tagliato corto: "Eliminiamo questo odio immotivato, vi prego".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A fare eco alle parole della ballerina, c'è stato un messaggio scambiato con la collaboratrice di Sangiovanni. Manuela ha ribadito di essere fidanzata e di avere un certo feeling con il cantante solamente per motivi di lavoro.

Sangiovanni minacciato di morte

Purtroppo, i leoni da tastiera hanno deciso di prendere di mira Sangiovanni.

In seguito all'ennesima offesa e minaccia di morte, il diretto interessato ha deciso di intervenire: "Penso che il mondo sia alla costante ricerca di un nemico". Il cantante ha spiegato di non avere fatto nulla di male. Inoltre, ha fatto sapere che mentre le persone passano il tempo ad insultarlo lui ha scritto un nuovo album.

Con rammarico, l'ex allievo di Amici ha fatto sapere che nessuno merita di essere insultato e offeso pesantemente.