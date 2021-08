Sangiovanni è stato protagonista di un episodio spiacevole. Nel dettaglio, l'ex cantante di Amici è stato insultato e minacciato di morte sui social. In seguito all'ennesimo episodio increscioso, l'artista ha deciso di replicare. Pietro Giovanni Damiano, nome iscritto all'anagrafe, si è detto convinto che alcune persone cercano solamente di sfogare la propria frustrazione sul prossimo.

L'intervento di Sangio

I personaggi famosi spesso sono acclamati dai fan, ma purtroppo si trovano a dover fare i conti anche con gli hater. Questo lo sa bene Sangiovanni: l'artista veneto è stato insultato e minacciato di morte.

Ancora una volta, il cantante ha deciso di non restare in silenzio e denunciare l'episodio.

Attraverso una stories, su Instagram, l'ex allievo di Amici ha esordito: "Penso che il mondo sia alla costante ricerca di un nemico". A detta dell'artista, ci sono persone che cercano solamente di addossare le colpe o l'odio a qualcuno o qualcosa. Sangiovanni ha confidato di leggere spesso nei commenti delle minacce di morte. A tale proposito, il giovane ha ribadito di non avere mai fatto niente a nessuno: "Non ho fatto altro che fare ciò che mi piace, la musica". Prima di concludere il suo sfogo, il diretto interessato ha fatto sapere che, mentre alcune persone passano il loro tempo ad offenderlo, lui ha scritto un altro disco.

Infine, ha tagliato corto: "Nessuno merita tutto ciò".

Giulia Stabile: 'I social non sono la vita reale'

Sulla vicenda è intervenuta anche la fidanzata di Sangiovanni. Giulia Stabile, su Instagram, ha postato una stories in cui dichiara: "I social non sono la vita reale e lo sappiamo tutti". La vincitrice del talent show condotto da Maria De Filippi ha invitato i suoi follower a non pensare che un rapporto sia giunto al capolinea solamente perché non viene pubblicata una foto insieme.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Giulia ha chiesto di evitare di creare storie inesistenti che potrebbero ferire il prossimo. Infine, ha lanciato un appello: "Cerchiamo di dare un senso a questi social, ma non odio".

Anche Deddy minacciato di morte

Sangiovanni e Giulia Stabile non sono gli unici ad essere finiti nel mirino degli hater. Di recente, anche Deddy è stato minacciato di morte.

Il cantante ha reso pubblico lo screenshot in cui veniva offeso per il suo modo di cantare, è stata insultata sua mamma e gli è stata augurata la morte. Sebbene l'artista abbia solo pubblicato un messaggio ricevuto, Instagram ha deciso di censurarlo. Su Twitter, Deddy si è sfogato per quanto accaduto sull'altra piattaforma: "Curatevi". Inoltre, ha invitato le persone a smetterla di insultare il prossimo solamente perché un artista non rispecchia i propri gusti.