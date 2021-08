Mancano solo due episodi alla conclusione di Sen Çal Kapımı 2 (in Italia Love is in the air). Dopo innumerevoli problemi e ostacoli, i protagonisti Eda e Serkan giungeranno all'agognato happy end che, secondo le anticipazioni pubblicate in rete, sarà allietato da un nuovo arrivo. La paesaggista, infatti, aspetta un altro bambino. In attesa del gran finale, che dovrebbe andare in onda su Fox Turchia l'8 settembre, si può già anticipare che il penultimo episodio sarà piuttosto divertente. Nelle scene del primo trailer rilasciato dall'emittente saranno trascorsi alcuni mesi.

Infatti, Eda avrà già il pancione e Serkan la ricoprirà di attenzioni. Però, così facendo, scatenerà la gelosia di Kiraz nei confronti del futuro fratellino.

Cosa è accaduto nel 50° episodio di Sen Çal Kapımı: Eda è incinta

La lieta notizia della gravidanza è arrivata al termine dell'episodio 49. I titoli di coda, però, hanno interrotto la scena sul più bello, conservando la reazione di Serkan per l'episodio successivo, in cui l'uomo è letteralmente impazzito dalla felicità. Il mix di panico e contentezza ha fatto venir fuori il Serkan ossessivo e ipocondriaco, ma anche un iperprotettivo e amorevole futuro papà. All'inizio dell'episodio Eda ha concordato con il marito di nascondere la gravidanza, almeno per i primi tre mesi.

Tuttavia, un'incomprensione alimentata dal chiacchiericcio di Erdem ha portato a una serie di equivoci per cui si è creduto che Aydan e Pina fossero in dolce attesa. Dunque, mentre Serkan si è mostrato premuroso e attento e ha portato Eda nella casa in cui andranno ad abitare, amici e parenti si sono aggrovigliati in lunghe discussioni e supposizioni.

Quando alla fine è stato chiaro a tutti che né la signora Bolat né Pina fossero incinte, Eda non ha potuto più trattenersi e ha confessato la verità.

Anticipazioni 51° episodio di Sen Çal Kapımı: Serkan è curioso di sapere il genere del bambino

Una volta svelato a tutti di essere incinta, Eda potrà vivere serenamente la sua gravidanza, recandosi periodicamente dal ginecologo per i consueti controlli.

Dando un'occhiata al primo trailer dell'episodio 51, si vedranno i Bolat durante un'ecografia dalla quale, se lo vorranno, potranno conoscere il genere del bambino. Le anticipazioni di Sen Çal Kapımı rivelano che Serkan si mostrerà subito curioso di sapere se sarà un maschio o una femmina, mentre Eda preferirà avere l'effetto "sorpresa". Sentito ciò, l'uomo rispetterà la volontà della moglie. Tuttavia, inizierà a non darsi pace, perché vorrà scoprire a ogni costo se nascerà un bambino o una bambina.

Spoiler Sen Çal Kapımı, penultimo episodio: Kiraz è gelosa del futuro fratellino

Nell'episodio 51 di Sen Çal Kapımı la gravidanza di Eda sarà tenuta "sotto controllo" da Serkan. In fermento perché non conosce il sesso del bambino, l'architetto non smetterà di tormentare Engin che, a parer suo, dovrebbe essere più "ferrato" in materia.

L'amico gli consiglierà di essere paziente e aspettare la nascita del bambino. Intanto, anche Kiraz respirerà l'aria dell'attesa, ma non nello stesso modo. Infatti, quando Bolat si mostrerà impaziente di sentire scalciare il piccolo, la figlia inizierà a essere gelosa. Nel dettaglio, la bambina darà un calcio al padre per fargli sentire che anche lei sa "calciare". I telespettatori assisteranno a questa e ad altre simpatiche scene nel penultimo episodio della serie, in onda mercoledì 1° settembre alle 20:00 su Fox Turchia.