Durante il Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi avevano instaurato un bellissimo rapporto. In un'intervista, la showgirl romana ha rivelato in quali rapporti si trova con il web influencer milanese: Stefania ha spiegato che a distanza di mesi, tra i due c'è un bellissimo feeling anche se per la distanza non riescono ad incontrarsi spesso.

Le parole dell'ex gieffina

Stefania Orlando in un'intervista rilasciata al settimanale Vero ha rivelato in quali rapporti si trova con Tommaso Zorzi. All'interno della casa più spiata d'Italia, i due coinquilini avevano instaurato una bellissima amicizia che a sua volta aveva conquistato i telespettatori e lo stesso conduttore del Reality Show.

La 54enne ha confermato di essere in buoni rapporti con Zorzi: "C'è un bel legame tra di noi". La diretta interessata ha spiegato che, purtroppo, abitando in due città diverse - lei a Roma e Tommaso a Milano - non riescono ad incontrarsi spesso. Tuttavia, Orlando ha speso delle parole al miele per il suo amico: "Mi ha conquistata con la sua sensibilità". Stefania ha rivelato che Tommaso è una persona molto ironica e con un background culturale importante, nonostante sia un ragazzo molto giovane.

La showgirl ha confidato che nel periodo di convivenza forzato all'interno del reality show, a volte non si rendeva conto di interagire con un ragazzo molto più giovane di lei. Per quanto riguarda la presunta lite tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, la 54enne ha preferito non entrare nel merito.

I progetti per il futuro

La 54enne romana ha parlato anche dei suoi progetti per il futuro. Stefania Orlando ha confidato di avere detto "no" al ruolo di opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo essere tornata in Rai, nel salotto de La vita in diretta, da settembre Stefania farà parte del cast di Tale e Quale show - insieme a lei, Carlo Conti ha "arruolato" anche Pierpaolo Pretelli.

Dopo la partecipazione al reality show di Canale 5, Orlando ha inciso anche due canzoni con la complicità del marito Simone Gianlorenzi.

Dissapori tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Secondo a quanto si apprende dai social, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini potrebbero avere messo fino alla loro amicizia. Nel dettaglio, il web influencer ha rimosso il "follow" su Instagram al figlio di Alba Parietti.

Tommaso sarebbe stato infastidito da alcuni commenti omofobi pronunciati da un amico di Oppini. Quest'ultimo avrebbe avuto la "colpa" di ridere anziché riprendere il suo amico.

Al momento si tratta solo di supposizioni, in quanto i due diretti interessati non hanno confermato o smentito. Stefania Orlando essendo in buoni rapporti con entrambi, ad oggi ha deciso di non schierarsi dalla parte di nessuno dei due.