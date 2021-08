Stefania Orlando è finita di nuovo al centro di una polemica: una fan ha lamentato su Twitter di non avere ricevuto un saluto dalla showgirl, nonostante si trovasse nello stesso posto della 54enne. La fan ha spiegato che non voleva affatto essere invadente. In risposta, la diretta interessata ha parlato di strumentalizzazione.

L'accaduto

La polemica contro l'ex concorrente del Grande Fratello Vip è cominciata su Twitter, dove la fan ha successivamente ribadito che non era sua intenzionare scatenare una polemica nei confronti di Stefania Orlando.

L'utente in questione ha dichiarato di non essere potuta andare al raduno organizzato dai fan a Fregene per incontrare la sua "beniamina" e, dunque, senza alcuna pretesa e avendo scoperto che la stessa si trovava in Puglia con il marito, ha pensato di contattarla per messaggio.

La fan ha confidato che, a voler incontrare Stefania, erano almeno quattro persone e pensava che l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 l'avrebbe accontentata: "Seguendola e ammirandola da tanto sarebbe stato bello...".

L'utente ha affermato di essere rimasta delusa per non essere stata accontentata della sua beniamina, poiché pensava di ricevere un saluto breve senza essere invadente. A detta sua, invece, la showgirl le avrebbe solamente risposto al messaggio con un emoticon del bacio.

In seguito alla polemica innescata, la diretta interessata ha rivolto le sue scuse a Stefania Orlando.

La replica della showgirl

Dopo essere finita al centro della polemica, la showgirl romana ha deciso di intervenire sulla questione. L'ex gieffina, su Twitter, ha ribadito di essere sempre stata disponibile con i fan. Dunque, adesso passare per una persona che non saluta i fan le dà fastidio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A tale proposito, la 54enne ha spiegato che si trovava in vacanza con il marito: "Voler strumentalizzare un mio bisogno di relax per attaccarmi". Stefania con tono piccato ha sfidato i suoi fan a dire il contrario.

La showgirl ha proseguito con il suo sfogo: "Sono un po' delusa". A detta di Stefania, dire "no" alla fan era un suo diritto.

Nonostante Orlando si sia difesa, alcuni utenti hanno trovato fuori luogo lo sfogo della showgirl. In seguito all'ennesimo attacco, la 54enne ha precisato di non avere fatto alcun nome. Dunque, il suo sarebbe stato solamente un discorso in generale.

Stefania dice, infatti, di essersi sempre resa disponibile nei confronti dei suoi fan. Questa volta, però, essendo in vacanza con il marito Simone ha preferito non incontrare un piccolo gruppo di sostenitori. La stessa showgirl, durante lo sfogo, ha più volte ribadito di essere sempre stata carina e affettuosa con i suoi sostenitori, dunque non comprende perché sia stata attaccata ingiustamente.