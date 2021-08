Stefano De Martino tace sulla sua vita amorosa, ma i giornalisti non smettono di occuparsene cercando indizi che potrebbero confermare una frequentazione in corso per il ballerino. Dando un'occhiata alle storie che il conduttore ha pubblicato su Instagram qualche sera fa, qualche curioso ha iniziato a ipotizzare che potrebbe avere un nuovo amore: terminato lo show con Izzo e Paolantoni a Gaeta, il napoletano è rientrato da solo a Caserta per cenare con qualcuno di misterioso.

Rumor sul privato di Stefano De Martino

È un'estate di lavoro quella che sta vivendo Stefano De Martino nel 2021: il 31enne, infatti, da settimane è in giro per l'Italia con lo spettacolo "Che coppia noi tre".

Il presentatore Rai è protagonista di uno show comico assieme a Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, con i quali sta trascorrendo molto tempo anche delle sue brevi vacanze. L'altra sera, dopo essersi esibito su un palco a Gaeta, l'ex marito di Belen Rodriguez ha catturato l'attenzione dei curiosi defilandosi dal gruppo col quale sta lavorando: se tutte le persone che collaborano per la buona riuscita dello spettacolo hanno cenato nei pressi della città laziale appena citata, l'ex giudice di Amici si è staccato dal gruppo per rientrare in Campania. Come dimostrano alcune foto che il partenopeo ha pubblicato su Instagram, qualche giorno fa ha mangiato in un ristorante di Caserta in compagnia di qualcuno che è rimasto misterioso per tutta la durata della serata.

Silenzio sulle frequentazioni di Stefano De Martino

Nelle foto che Stefano ha condiviso della sua cena post lavoro, spiccano quelle in cui si intravedono due calici di vino bianco. De Martino, dunque, ha lasciato Gaeta dopo lo spettacolo per raggiungere qualcuno a Caserta. Neppure i fan più meticolosi, però, sono riusciti a scoprire se il conduttore Rai fosse in compagnia di una donna oppure di qualche amico.

Il fatto che l'ex di Belen non abbia mostrato il volto della persona con la quale stava cenando (si ipotizza che il pasto fosse per due, visto il numero di bicchieri presenti sul tavolo), non fa che alimentare i Gossip su una possibile frequentazione in corso, una delle prime dopo la separazione dalla madre di Santiago. Da quando ha detto addio alla showgirl argentina (era la primavera del 2020), il napoletano non si è fatto ancora vedere con un'altra donna: i paparazzi hanno provato a immortalare qualche flirt di Stefano, ma lui ha sempre smentito tutto dichiarandosi single e contento di esserlo.

Le voci su Stefano De Martino e la bella Paola

L'ultimo flirt che i giornali di gossip hanno attribuito a De Martino, è quello con Paola Di Benedetto. Per settimane si è parlato di una presunta frequentazione segreta tra Stefano e la showgirl, nata dopo che lei ha messo fine alla lunga storia d'amore con Federico Rossi. Di recente, però, le riviste hanno fatto sapere che l'influencer si sarebbe avvicinata a un giovane rampollo in vacanza: questo rumor, di fatto smentisce quello che la voleva molto vicina al presentatore di Stasera tutto è possibile.

Ancora una volta, dunque, l'ex marito di Belen è riuscito a far parlare di sé senza svelare troppo del suo privato. I fan, però, non vedono l'ora di conoscere la donna che restituirà il sorriso al ballerino dopo anni di apparente "singletudine" (si vocifera che l'uomo abbia parecchie "amiche speciali", ma nessuna talmente importante da spingerlo ad uscire allo scoperto).

L'unico amore ufficiale di Stefano, al momento rimane il figlio Santiago, col quale si ritaglia giorni di relax in barca tra uno spettacolo e l'altro con i colleghi Izzo e Paolantoni.