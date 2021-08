Tempesta d'amore va in onda tutti i giorni alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma in streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della soap opera, ideata da Bea Schmidt, delle puntate dal 23 al 29 agosto raccontano che Cornelia sarà devastata perché il figlio non vorrà vederla, mentre Leentje programmerà una notte all'aperto in compagnia di André. Rosalie penserà di candidarsi come amministratore distrettuale e Michael non sarà d'accordo, nel frattempo Florian deciderà di far realizzare l'albero magico.

Shirin si truccherà una brutta eruzione cutanea sul collo

I prossimi episodi della fiction daily bavarese, sino al 29 agosto, anticipano che Shirin, sebbene Maja non sia d'accordo, si truccherà una brutta eruzione cutanea sul collo. La ragazza, subito dopo, pubblicherà un video dove asserirà di essere guarita grazie all'acqua proveniente dalla sorgente. Tuttavia, Florian sospetterà qualcosa di strano.

Cornelia, intanto, sarà devastata per la decisione del figlio di non vederla e sia Robert che Werner tenteranno di consolarla.

Christoph, incoraggiato da Selina, deciderà di candidarsi come amministratore distrettuale. Ariane, però, farà ascoltare alla moglie di Cornelius un messaggio incriminante che avrà come protagonista proprio il padre di Tim.

Leentje, nel mentre, programmerà una notte all'aperto con André, così da vivere una piccola avventura con lo chef. I piani della donna, però, dovranno scontrarsi col forte freddo notturno che, facendo venire il mal di pancia a Konopka, rischieranno di far saltare la breve gita fuori porta.

Il mal di stomaco di André scomparirà grazie all’acqua della sorgente

Le prossime puntate di Tempesta d'amore dal 23 al 29 agosto rivelano che il mal di stomaco di André scompare grazie all’acqua della sorgente e Florian, dapprima adirato con Maja e Shirin per il video menzognero, chiederà perdono alla giovane von Thalheim.

Vanessa, a seguito dell'operazione al menisco fallita, dovrà rimanere a letto in convalescenza annoiandosi non poco, ma a risollevare il tono umorale della nipote di Alfons ci penserà Max.

Maja si interrogherà se può veramente permettere che la foresta venga disboscata per costruire la strada d'accesso all'hotel, così sceglierà di confessare al suo amato tutta la verità.

Selina, dopo aver ascoltato l'audio compromettente, accuserà Christoph di essere umanamente inadatto alla carica di amministratore distrettuale, perché ha fatto corrompere il dottore di Ariane.

Rosalie, intanto, verrà a conoscenza della candidatura politica di Saalfeld e mediterà se perseguire la stessa strada, sebbene Michael non sia d'accordo.

Per Maja, infine, sarà tardi per confessare tutta la verità a Florian, il quale prenderà la decisione di far realizzare l'albero magico. La figlia di Selina, sebbene rammaricata per non poter essere del tutto sincera, sarà colpita da tale gesto d'amore nei suoi confronti.