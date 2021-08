Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, ambientata in un lussuoso quanto immaginario hotel della Baviera. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 29 agosto al 4 settembre 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul piano ideato da Shirin per ingannare Florian, sulla sofferenza di Cornelia per il comportamento del figlio, sull'insistenza di Joell nel voler scrivere la storia maledetta e sull'escursione di Leentje e Andrè.

Florian si scusa con Maja

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che, disobbedendo a Maja, Shirin mentirà a Florian per convincerlo ad accettare la costruzione dell'hotel wellness. Il piano della giovane consisterà nel far credere al Vogt di aver curato l'eruzione cutanea che aveva sul collo con l'acqua della fonte. Florian intuirà l'inganno e si arrabbierà con Maja, convinto che lei sia complice della sua amica. Più tardi, però, cambierà idea dopo aver saputo che i dolori allo stomaco di Andrè sono scomparsi grazie all'acqua della fonte. A quel punto, il giovane chiederà scusa alla sua amata che, rosa dai sensi di colpa, non saprà se raccontargli la verità o no. Dopo aver saputo che il figlio non vuole vederla a causa della sua relazione con Robert, Cornelia sarà talmente triste da spingere Werner a darle dei consigli per riprendersi.

Max aiuta Vanessa

Joel chiederà a Michael informazioni sulla storia maledetta del fantasma, venendo a sapere che il medico l'ha già trascritta senza subire alcuna conseguenza. Hildegard, Alfons e Niederbuhl si impegneranno a tirare su il morale di Vanessa, tenendola occupata con diversi giochi da tavola. Nonostante ciò, la giovane non riuscirà a superare il dolore di non potersi muovere fino a quando Max non troverà un espediente per portarla in giro.

Selina incoraggerà Christoph a candidarsi come consigliere comunale fino a quando non scoprirà che il suo fidanzato ha corrotto il terapista di Ariane. A quel punto, la donna consiglierà al Saalfield di diventare una persona migliore prima di intraprendere la carriera politica. Leentje chiederà ad Andrè di fare un'escursione nella natura anche se lo chef non sembrerà gradire molto questa destinazione.

Florian considererà l'idea di accettare che il fratello faccia costruire la strada per il nuovo hotel, spostando di conseguenza l'albero simbolo del suo amore per Maja. L'avventura in natura di Andrè si trasformerà presto in un vero incubo a causa della pioggia battente e della sua paura per gli animali selvatici che si nascondono nel sottobosco.