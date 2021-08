Le anticipazioni di Tempesta d’amore regalano altri momenti di suspense e grandi colpi di scena. Dalle trame delle puntate in programma da sabato 7 a venerdì 13 agosto su Rete 4, si evince che il progetto di Erik Vogt e Christoph Saalfeld dipenderà dal parere di Florian, poiché la strada che unirebbe l’Hotel Termale al Furstenhof dovrebbe passare per i terreni del giovane guardaboschi. Per tale motivo, il partner di Ariane Kalenberg penserà di studiare un ottimo stratagemma per ottenere il benestare di Florian o, almeno, a costringere Maja von Thailheim.

Werner Saalfeld verrà a sapere della truffa architettata da suo fratello André Konopka e lo caccerà fuori dall’hotel bavarese. Infine, Amelie Limbach scoprirà di aver vinto i soldi alla lotteria ma non riuscirà a trovare il biglietto vincente.

Anticipazioni italiane Tempesta d'amore: Erik vuole il benestare di Florian

Christoph studierà a fondo il progetto di Erik e si renderà conto che la strada che serve per collegare l’hotel Termale con quello del Furstenhof deve passare sui terreni del guardaboschi Florian, ma verrà a sapere che il ragazzo non ha nessuna intenzione di approvare una cosa del genere. Amelie, intanto, scoprirà di aver vinto alla lotteria, ma si renderà conto che il biglietto vincente si trova nel portafogli che lei ha perso durante una passeggiata con Vanessa.

A trovarlo sarà proprio Hildegard, ma per una serie di sfortunati eventi, il portafogli di Amelie finirà nel forno. Il signor Vogt sarà sempre più preoccupato per la costruzione dell’Hotel Termale perché tutto dipende da Florian, visto che la strada passerebbe sul suo terreno. Successivamente il partner di Ariane studierà un nuovo stratagemma per ottenere il suo consenso.

Werner smaschera suo fratello

Werner verrà a sapere che suo fratello ha finto di riacquistare una parte di memoria solo per truffarlo, e lo caccerà fuori dal lussuoso albergo bavarese. E così lo chef André deciderà di tornare in Olanda, ma prima di partire avrà una brusca discussione con l’anziano albergatore e gli tornerà completamente la memoria.

Frugando tra i documenti, Lucy troverà una specie di mappa del tesoro. Visto che Florian non ha intenzione di cedere il suo pezzo di terreno per dar vita al progetto di Erik e Christoph, Ariane si metterà alla ricerca di un suo punto debole per tenerlo sotto schiaffo, ma non lo troverà. E così la dark lady sfogherà la sua frustrazione su Erik e l’uomo improvvisamente avrà un lampo di genio.

Amelie si licenzia: spoiler Tempesta d'amore, trame puntate fino al 13 agosto

Il signor Konopka, nelle nuove puntate italiane della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore, cercherà di convincere il nonno di Valentina che questa volta non sta mentendo e che la memoria gli è tornata veramente. Lo chef del Furstenhof si renderà conto che riconquistare la fiducia di Werner sarà davvero un’impresa ardua.

Nel mentre, Erik confiderà alla signora Kalenberg che Cornelius, il marito di Selina, potrebbe essere ancora vivo. Dopo aver discusso pesantemente con il padre di Robert, Amelie darà le dimissioni. Inoltre, la giovane Limbach deciderà di usare i soldi vinti alla lotteria per comprare un rifugio per animali. Infine, Maja riceverà una cartolina.