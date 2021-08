Prosegue l'appuntamento con la soap opera Tempesta d'amore, che proseguirà regolarmente la sua messa in onda su Rete 4 anche durante il mese di agosto. Le anticipazioni delle nuove puntate che sono in programma dal 15 al 21 agosto 2021, rivelano che per André arriverà il momento della resa dei conti finale e l'uomo finalmente confesserà la sua truffa ai danni del fratello. Intanto Maja continuerà a non accettare il nuovo compagno di sua madre.

Maja non accetta il nuovo amore di sua mamma: anticipazioni Tempesta d'amore 15-21 agosto

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Tempesta d'amore in onda da Ferragosto in poi su Rete 4, rivelano che Selina deciderà di organizzare una cena con Christoph, Maja e Florian.

In questo modo, infatti, la donna spera che sua figlia possa conoscere meglio l'uomo che ha scelto di avere al suo fianco e così cambiare anche idea sul suo conto.

Nonostante lo sforzo, però, Maja non riuscirà a nascondere la sua ostilità nei confronti di Christoph: la ragazza, infatti, proprio non riesce ad accettare questo nuovo uomo al fianco di sua mamma e così le due donne finiranno per avere un duro confronto.

Gli spoiler di Tempesta d'amore, infatti, rivelano che Selina chiederà a sua figlia di fare uno sforzo e di accettare Christoph, facendole presente il fatto che ormai suo padre è scomparso e che non tornerà più.

André ammette la sua truffa ai danni del fratello

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché ci sarà spazio anche per l'amara confessione di André.

L'uomo, infatti, deciderà di parlare con suo fratello Werner, al quale ammetterà di averlo ingannato e truffato.

André quindi, ammetterà la sua truffa e la reazione di Werner sarà furiosa: quest'ultimo vorrebbe cacciare suo fratello dall'albergo assieme a Leentje ma poi Michael lo convincerà a concedergli una seconda chance.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Occhi puntati anche su Amelie, la quale deciderà di aiutare e sostenere un rifugio per animali di Monaco, che rischia la bancarotta.

Proprio per questo motivo, la donna si rivolge a Werner, chiedendogli se può portare un asinello nelle stalle del Furstenhof. L'uomo, però, si rifiuterà di accettare la proposta di Amelie e così la donna deciderà di licenziarsi.

Vanessa accetta di farsi operare: anticipazioni Tempesta d'amore al 21 agosto

E poi ancora le anticipazioni delle prossime puntate di Tempesta d'amore, in programma dal 15 al 21 agosto 2021, rivelano che Robert riuscirà a far sì che una chirurga di grande fama internazionale possa occuparsi dell'operazione al ginocchio di Vanessa.

La donna, convinta da Robert, accetterà di farsi operare sicura del fatto che nulla possa andare male. Robert, però, non sa che la chirurga ha un vizio preoccupante: l'alcolismo.

Erik, invece, farà una scoperta clamorosa. L'uomo, infatti, apprende che il padre di Maja è vivo e vegeto e che ha iniziato a ricattare sua figlia.