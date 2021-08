È un'indiscrezione inaspettata quella che sta circolando su Temptation Island oggi 27 agosto. Voci ancora non confermate, infatti, sostengono che il reality-estivo di Canale 5 non dovrebbe più andare in onda a causa di un mancato accordo tra la società di Maria De Filippi e quella che ne detiene i diritti internazionali. La produttrice del format Mediaset, dunque, sarebbe già alla ricerca di una nuova trasmissione da proporre al pubblico durante le vacanze: si parla di 'Ultima fermata', inedito show già ipotizzato in passato e che avrebbe dovuto condurre Stefano De Martino.

Rumor poco rassicuranti su Temptation Island

È passato circa un mese da quando si è conclusa l'edizione 2021 di Temptation Island, l'ennesima che ha regalato a Mediaset ottimi ascolti e un buonissimo riscontro sul web. Venerdì 27 agosto, però, i siti di Gossip hanno riportato un'indiscrezione che mette in dubbio il futuro del reality-show su Canale 5: pare che l'anno prossimo il format non andrà più in onda per questioni burocratiche.

I giornalisti, infatti, sostengono che la Fascino, società di Maria De Filippi che produce il programma estivo, non avrebbe raggiunto un accordo con Banijay, che detiene i diritti internazionali della medesima trasmissione.

Mancando un'intesa tra le due parti, si deduce che nel 2022 lo show sulle tentazioni d'amore non dovrebbe rientrare nei palinsesti di Mediaset: quella che ha fatto compagnia ai telespettatori fino a luglio scorso, potrebbe essere stata l'ultima stagione italiana di Temptation.

Le ipotesi sul post Temptation Island

Qualora dovesse rivelarsi fondato il rumor sul mancato accordo tra Fascino e Banijay, vorrebbe dire che Maria De Filippi dovrebbe già mettersi a cercare un nuovo format da proporre ai telespettatori durante l'estate.

Stando alle ipotesi che stanno circolando in rete, al momento il programma candidato numero uno a prendere il posto di Temptation Island nel 2022, sarebbe Ultima fermata.

Questo show è inedito per Mediaset ma riguarda sempre i rapporti di coppia e le problematiche che possono nascere tra fidanzati o coniugi legati da tanto tempo.

Questa trasmissione era stata accostata a Canale 5 qualche anno fa e si diceva che avrebbe dovuto condurla Stefano De Martino. Il tutto si risolse con un nulla di fatto, ma il possibile forfait del programma presentato da Filippo Bisciglia potrebbe spingere i vertici di rete a prenderlo nuovamente in considerazione per la prossima stagione tv.

Il successo di Temptation Island

Temptation Island è stato un punto di riferimento per Canale 5 per tanti anni: da quando ha debuttato con la sua prima edizione Nip, il reality-show è cresciuto negli ascolti e pian piano è entrato nel cuore del pubblico televisivo.

Il format, che permette ad alcune coppie di testare la solidità del loro legame, infatti, è uno dei pochi a far registrare share degni di nota durante l'estate: le puntate dell'edizione 2021, ad esempio, spesso hanno sfiorato il 23% con oltre 3,5 milioni di persone davanti allo schermo.

L'eventualità che la trasmissione non venga confermata nei palinsesti del prossimo anno, sta creando malcontento tra i fan, che per lunghi mesi aspettano giugno/luglio di ogni anno per assistere al viaggio nei sentimenti di gente comune oppure di personaggi famosi.

Maria De Filippi, però, non dovrebbe lasciare il suo pubblico senza uno show estivo: per questo si dice che l'inedito Ultima fermata potrebbe debuttare già a metà del 2022 con una conduzione ancora tutta da decidere.