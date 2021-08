Stefano Sirena, ex concorrente di Temptation Island 2021 ed ex fidanzato di Manuela Carriero, sembra aver cominciato una nuova vita insieme alla tentatrice Federica Cleo. Dopo essere uscito dal programma, Sirena non ha confermato subito la love story con la venticinquenne di Catania, ma le ultime foto pubblicate sui social da entrambi, non lasciano troppi dubbi. Gli ultimi scatti di Stefano, infatti, lo ritraggono in compagnia di Federica, quasi sempre al mare e anche nella pagina Instagram della donna compare Sirena, in diversi post. In particolare, una delle foto pubblicate nelle ultime ore, non è passata inosservata ai tanti fan e non della neo-coppia, alcuni dei quali hanno commentato con frasi dolci, altri invece non hanno resistito a criticare i due giovani, per il gesto troppo avventato.

Stefano e Federica fanno lo stesso tatuaggio

Stefano Sirena e Federica Cleo, sembrano ormai fare sul serio, tanto che i due hanno fatto lo stesso tatuaggio, in onore al programma che li ha fatti incontrare. Nelle ultime ore, infatti, Stefano Sirena ha pubblicato uno scatto molto particolare sulla sua pagina ufficiale Instagram, dove lui e Federica mostrano il loro nuovo tatuaggio: entrambi, infatti, hanno tatuato una palma nera, ma con due scritte differenti, nel tatuaggio di Sirena compare la scritta "You look at me", mentre in quello di Cleo si nota la frase "I like the way". Il post, inoltre, è accompagnato da una didascalia molto romantica: "Il viaggio nei sentimenti è ora indelebile".

Non sono mancate le critiche per Stefano e Federica

Dopo la pubblicazione della foto del nuovo tatuaggio, non sono mancate le critiche nei confronti di Stefano e Federica: "Poco fa dicevi di non essere innamorato", "Dopo un mese il tatuaggio insieme" e molti altri commenti che hanno criticato soprattutto il gesto troppo frettoloso della coppia.

Altri, invece, hanno apprezzato il comportamento dei due e hanno risposto con frasi dolci e di incoraggiamento. Manuela Carriero, ex fidanzata di Stefano Sirena, intanto, sembra essere ormai felice al fianco di Luciano Punzo: anche lei è molto attiva sui social e in molti scatti e video si è mostrata in compagnia del tentatore e della figlia Eva di tre anni, facendo intuire un proseguo assai positivo per la sua storia d'amore con il modello napoletano di ventisette anni.

Federica Cleo pubblica una storia con Stefano a Brindisi

Nelle ultime storie presenti nella pagina ufficiale Instagram di Federica Cleo, compare ancora una volta Stefano Sirena, nello scatto i due si trovano a Brindisi e sembrano molto felici insieme. La venticinquenne sembra essere molto attiva sui social e ha anche un canale sul noto sito Twitch, seguito da 26.652 follower, dove si presenta con il nome "WolfieCleo".