La nuova stagione di Uomini e donne che i telespettatori vedranno in onda dal prossimo 13 settembre su Canale 5, vedranno come protagonista ancora una volta la dama storica, Gemma Galgani da quanto riportano gli spoiler pubblicati sul web, pare che la dama sia ricorsa al ritocchino per aumentare il volume delle labbra. Una notizia che giunge dopo quella pubblicata dal settimanale Nuovo, secondo cui Gemma avrebbe anche ritoccato il seno. Riconfermati anche in questa nuova stagione gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Una Gemma Galgani tutta 'nuova' torna a Uomini e donne

La stagione 2021/2022 di Uomini e donne è ufficialmente iniziata con le prime registrazioni avvenute il 24 e 25 agosto. Quanto avvenuto, comincerà ad andare in onda dal prossimo 13 settembre e qualche anticipazione, giunge come sempre dal sito Il Vicolo delle news. Oltre alla presentazione dei quattro nuovi tronisti, si viene a sapere che l'attenzione sarà concentrata su Gemma Galgani, la dama che da ben undici anni è alla ricerca dell'amore nel dating show di Maria De Filippi. Sarà la volta buona per lei? Stando alle ultime notizie apparse anche su Nuovo TV, pare che la 71enne sia ricorsa alla chirurgia estetica per stare meglio con sé stessa e per cefcare il suo Principe azzurro.

Anticipazioni U&D: Gemma ammette di aver rifatto seno e labbra

Sul settimanale diretto da Riccardo Signoretti solo qualche giorno fa, era uscita la notizia secondo cui Gemma nel corso dell'estate, sia ricorsa al chirurgo plastico per ritoccare il seno. Secondo i bene informati infatti, la dama torinese, dopo il lifting al viso dello scorso anno, avrebbe deciso di migliorare ulteriormente il suo aspetto con un décolleté tutto nuovo.

Non solo, pare che nel corso della registrazione del 25 agosto, Gemma Galgani abbia ammesso anche di aver ritoccato le labbra.

Gemma e Tina, è subito scontro a Uomini e donne

In attesa di vedere in onda quanto accaduto nelle prime registrazioni di Uomini e donne, sempre attraverso le indiscrezioni sul web si viene a sapere che le confidenze e le ammissioni di Gemma, abbiano scatenato le reazioni di Tina Cipollari.

Già dalle prime puntate quindi, i fan del programma di Maria De Filippi assisteranno ai primi battibecchi tra le due donne. Si preannuncia quindi una nuova edizione scoppiettante, anche grazie alla presenza della prima tronista trans, Andrea Nicole. Sempre dalle prime anticipazioni, pare che alcuni dei corteggiatori abbiano confessato le loro perplessità in merito alla nuova tronista a causa del suo percorso di trasformazione. Confermata per la nuova stagione 2021/ 2022 anche la presenza di Ida Platano, grande amica di Gemma Galgani.