Cristian Gallella e Tara Gabrieletto potrebbero avere avuto un riavvicinamento. Scendendo nel dettaglio, nelle ultime ore sono comparsi alcuni indizi sui social che lascerebbero ben sperare. In particolare, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha sfoggiato, su Instagram, un bracciale con il nome del marito. Al momento, la coppia non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

I rumor

Cristian ha conosciuto Tara grazie al programma condotto da Maria De Filippi: lui era un tronista mentre lei una corteggiatrice. I due dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne, avevano messo alla prova il loro amore a Temptation Island.

A quanto pare, la prova era stata superata alla grande, visto che la coppia nel 2016 era convolata a nozze. Sebbene i due coniugi fossero diventati anche genitori, nel 2020 avevano annunciato la rottura.

Da qualche settimana a questa parte, però, si parla di un ritorno di fiamma. Nella giornata di venerdì 6 agosto, su Instagram, Tara ha alimentato le voci: la giovane ha postato uno scatto in cui ha sfoggiato un bracciale con il nome del marito Cristian. Non è chiaro perché l'ex corteggiatrice abbia deciso di indossare un gioiello con il nome dell'ex marito se tra i due non vi è alcun ritorno di fiamma.

Alessandro Rosica: 'I fan della coppia sognano'

Al momento Cristian e Tara hanno preferito non commentare i rumor sul riavvicinamento.

La stessa Gabrieletto in un'intervista ha rivelato di essere impegnata con il suo lavoro e di non avere molto tempo per l'amore. Non è escluso che la diretta interessata abbia deciso di tutelare la storia d'amore con Gallella per capire se c'è un futuro o meno tra i due.

A parlare di un presunto ritorno di fiamma tra i coniugi, ci ha pensato anche l'espero di Gossip Alessandro Rosica.

Su Instagram, il diretto interessato ha condiviso lo scatto postato da Tara Gabrieletto. Rosica ha chiosato: "Intanto i fan della coppia sognano".

Tara e Cristian lontano dai riflettori

Gli ex protagonisti di Uomini e Donne, dopo avere partecipato ad alcuni programmi televisivi come Temptation Island e l'Isola dei Famosi hanno deciso di allontanarsi dai riflettori.

L'ex tronista romano ha aperto una catena di bar e ristoranti a Roma mentre l'ex corteggiatrice è in procinto di aprire un negozio di toelettatura per cani e gatti nella Capitale. Nel frattempo, Gabrieletto è anche diventata una nota e affermata influencer.

Dopo l'annuncio della rottura con Cristian Gallella, Tara Gabrieletto aveva dichiarato di volere rimanere in ottimi rapporti con lui e di continuare a gestire insieme alcuni affari lavorativi.