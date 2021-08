Proseguono gli appuntamenti con le nuove registrazioni di Uomini e donne 2021/2022. I protagonisti del trono classico e over, lo scorso 30 agosto sono rientrati in studio per le puntate che andranno in onda nel daytime di Canale 5. I colpi di scena non sono mancati e al centro dell'attenzione ci sono state le vicende di Gemma e Tina ma anche le novità legate al percorso della tronista transessuale, Andrea Nicole Scavuzzo.

Registrazione Uomini e donne, i retroscena del 30 agosto

Nel dettaglio, stando ai retroscena sulla registrazione di Uomini e donne di questo lunedì 30 agosto, si è parlato della nuova tronista Andrea Nicole, che ha fatto il suo debutto in trasmissione dopo aver portato a compimento il percorso di transizione che l'ha portata a diventare una donna a tutti gli effetti.

La presenza di Andrea Nicole a Uomini e donne è sicuramente una delle più attese di questa nuova edizione e promette colpi di scena fin dalle prime registrazioni, così come ha svelato anche l'esperto di gossip, Amedeo Venza.

A quanto pare, infatti, nel corso di questa nuova registrazione del 30 agosto, la nuova tronista transessuale avrebbe messo in difficoltà i suoi corteggiatori, al punto che in tanti si sarebbero detti incerti se continuare a conoscerla oppure no, proprio per il carattere forte e deciso mostrato durante le prime esterne e anche per il suo trascorso.

La tronista transessuale al centro dell'attenzione

Insomma una scelta non facile neppure per i pretendenti di Andrea Nicole che, a questo punto, dovranno decidere di accettare di portare avanti la conoscenza oppure troncare tutto sul nascere.

Come si evolverà la situazione nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e donne? Andrea Nicole riuscirà a trovare la persona giusta con la quale pensare di poter costruire qualcosa di bello fuori dal programma Mediaset?

In attesa degli sviluppi, i retroscena su questa nuova registrazione di Uomini e donne, rivelano che c'è stato spazio anche per le nuove diatribe tra Gemma Galgani e Tina Cipollari.

Tina e Gemma ai ferri corti: retroscena Uomini e donne 30 agosto

Anche questa volta, le due protagoniste del programma di Canale 5, sono arrivate ai ferri corti e il motivo è sempre legato all'operazione recentemente fatta dalla dama torinese.

Gemma, infatti, nonostante la sua età ha scelto di rifarsi il seno e in queste prime registrazioni del programma, ha mostrato i risultati del suo intervento.

Immediata la reazione di Tina che non l'ha presa per niente bene ed ha duramente sbottato contro la dama torinese, ritenendo che con questa operazione al seno, punterebbe ad attirare l'attenzione dei corteggiatori più giovani.