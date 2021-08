Sono ricominciate le registrazioni di Uomini e donne, il popolare dating show dei sentimenti di Maria De Filippi, che tornerà in onda a partire dal 13 settembre in poi su Canale 5. Le anticipazioni sulla prima registrazione rivelano che c'è stata la presentazione del nuovo tronista. Trattasi del giovane Joele Milan, un ragazzo di appena 26 anni, proveniente dalla provincia di Venezia, il quale si metterà in gioco per cercare la sua anima gemella. In queste ore, però, non mancano i retroscena sul conto del ragazzo, come quelli riportati sui social da Deianira Marzano.

Anticipazioni Uomini e donne, presentato il nuovo tronista

Nel dettaglio, pochi giorni prima della registrazione d'inizio di Uomini e donne 2021/2022, l'esperta di gossip Deianira sul suo profilo Instagram, aveva riportato la segnalazione di una persona, la quale le aveva svelato in anteprima che Joele Milan stava girando il video di presentazione per il programma di Maria De Filippi.

Tale persona si era lasciata andare anche a dei retroscena sul conto del giovane nuovo tronista, che non sono passati inosservati e che hanno acceso subito i riflettori sul suo conto.

"Lo conosco molto bene, era fidanzato e per anni ha tradito la morosa, in discoteca con altre tipe. Ha sempre voluto farsi pubblicità in tutti i nomi", fa sapere questa persona a Deianira, sostenendo in forma anonima, di conoscere molto bene il nuovo tronista Joele.

Retroscena sul nuovo tronista Joele Milan

"Diciamo che sicuramente il suo obiettivo non sarà l'amore, ma la pubblicità e si vedrà poi a fine programma", prosegue ancora questa persona che si lascia andare a delle rivelazioni sul nuovo tronista che hanno destato già chiacchiericcio sui social, tra i numerosi fan della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

Possibile che Joele sia l'ennesimo tronista interessato non alla ricerca del vero amore, bensì al raggiungimento del successo e della popolarità, grazie a Uomini e donne?

Joele sostiene di essere stato tradito dalla fidanzata

I dubbi sul suo conto, al momento, non mancano anche se bisognerà vederlo all'azione nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e donne, per capire come si comporterà con le corteggiatrici che arriveranno in studio per lui.

Intanto, però, nel video di presentazione realizzato per Uomini e donne, il giovane tronista ha parlato un po' della sua vita sentimentale e ha ammesso di essere stato tradito dalla sua ultima fidanzata.

In particolar modo, Joele Milan ha dichiarato di volersi gettare alla spalle la sua vecchia relazione, dopo che ha scoperto il tradimento della sua fidanzata, la quale sarebbe finita a letto con uno dei suoi migliori amici.