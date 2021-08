La registrazione di Uomini e Donne del 25 agosto è stata ricca di colpi di scena, in particolar modo per il trono over. Fra i volti noti che sono ritornati in studio in cerca dell'amore ci sono Gemma Galgani, Riccardo Guarnieri e Ida Platano.

La dama torinese e il cavaliere pugliese hanno avuto una lite furiosa a causa di insinuazioni che Gemma avrebbe fatto nei confronti dell'ex fidanzato della parrucchiera bresciana, sua grande amica. In particolar modo, stando alle anticipazioni, sembra che Galgani abbia accusato Guarnieri di non essere interessato a trovare l'anima gemella in televisione, ma soltanto la visibilità.

Dopo le affermazioni della piemontese si è scatenata un'accesa discussione che ha visto coinvolte anche Ida e Tina.

Uomini e Donne, registrazione 25 agosto: Gemma e Riccardo litigano

Riccardo Guarnieri ha deciso di tornare in televisione a cercare la donna della sua vita, nonostante nell'ultima edizione avesse deciso di lasciare il programma dopo la burrascosa fine della sua storia con Roberta. Dopo aver smascherato la sua ex, con la quale a detta sua aveva stretto un accordo per aiutarla ad incrementare il numero dei follower su Instagram, sembra che la redazione di U&D abbia deciso di premiare la sincerità del cavaliere tarantino, consentendogli nuovamente di far parte del parterre.

Il ritorno in studio di Riccardo ha suscitato perplessità da parte di Gemma che, già nella scorsa edizione, aveva avuto battibecchi con il pugliese.

Anche durante la registrazione di Uomini e donne del 25 agosto la dama torinese e Riccardo hanno litigato.

La lite fra Gemma e Riccardo nella registrazione di Uomini e Donne del 25 agosto

Il motivo dello scontro fra Gemma e Riccardo pare sia stato causato da alcune affermazioni che Galgani avrebbe fatto nei confronti del cavaliere pugliese.

La dama piemontese avrebbe fatto riferimento al breve flirt estivo che avrebbe avuto Guarnieri.

Secondo Gemma, l'ex fidanzato di Platano non sarebbe minimamente interessato a trovare l'amore in televisione, ma soltanto la visibilità. In questo modo farebbe soffrire le donne, proprio com'è accaduto alla sua amica Ida. Nel frattempo, l'ex concorrente di Temptation Island, sentendo le accuse rivolte nei suoi confronti, ha replicato ed è nata una discussione.

Gemma e Riccardo discutono e intervengono Ida e Tina

Il diverbio fra Gemma e Riccardo è continuato e, oltre ai due protagonisti del parterre, sono intervenute nella discussione anche Ida e Tina Cipollari. Al momento, non è chiaro cosa abbiano detto la parrucchiera bresciana e l'opinionista di Uomini e Donne e come sia terminata la lite.

Non resta, pertanto, che attendere le nuove puntate del dating-show di Canale 5 o le prossime anticipazioni per scoprire se la dama torinese e Guarnieri riusciranno a trovare un punto di incontro, superando le divergenze.