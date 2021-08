Non sono passate neppure 24 ore da quando sono stati divulgati i video di presentazione dei quattro nuovi tronisti di U&D, eppure già si sta facendo un gran parlare di alcuni di loro. Joele Milan, in particolare, è stato preso di mira dall'ex fidanzata sull'argomento tradimenti: la giovane ha replicato all'accusa che gli ha lanciato il veneziano dagli studi Elios (ovvero che l'avrebbe tradito con un suo migliore amico) e Deianira l'ha supportata diffondendo le segnalazioni sul comportamento non proprio corretto del neo protagonista del dating-show quando era in coppia.

Prime indiscrezioni sul nuovo tronista di U&D

Non è partita nel migliore dei modi l'esperienza di Joele Milan a U&D: da quando si è saputo che è uno dei tronisti dell'edizione 2021/2022, il ragazzo è costantemente al centro delle chiacchiere soprattutto per il suo passato.

Le anticipazioni che sono trapelate sulle prime due registrazioni di quest'anno, hanno fatto sapere che il 26enne ha raccontato davanti a tutti del tradimento che avrebbe subito da parte dell'ex fidanzata e di uno dei suoi migliori amici: il neo protagonista del dating-show, infatti, ha fatto sapere di essere stato tradito da due delle persone più importanti per lui.

Questa notizia ha creato parecchio scalpore tra i fan del programma ma, almeno stando a quello che ha scritto l'ex compagna del veneziano, potrebbe non corrispondere alla reale versione dei fatti.

I gossip sul protagonista del Trono Classico di U&D

Dopo essere stata messa a conoscenza di quello che Joele ha raccontato in televisione sul loro rapporto, l'ex fidanzata (di cui non è ancora trapelato il nome, ndr) ha deciso di esporsi su Instagram per fare un po' di chiarezza.

In una storia che ha caricato il 26 agosto, l'ex compagna del tronista di U&D ha scritto: "Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità e non è di certo questa".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Per popolarità si fa questo e altro", ha aggiunto la ragazza nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando nelle ultime ore.

Dopo essersi detta delusa dalle parole che Milan ha usato pubblicamente per descrivere il loro amore che è durato ben 7 anni, la giovane ha aggiunto: "Sei la più grande mancanza di rispetto mia e della mia famiglia.

Ti hanno trattato come un figlio anche quando non te lo saresti meritato".

La ex del nuovo protagonista del dating-show Mediaset, poi, ha concluso il suo messaggio social augurando il meglio al veneziano con il quale ha fatto coppia per tantissimo tempo.

La versione del web sulla new entry di U&D

Ad alimentare le chiacchiere e i sospetti su uno dei nuovi tronisti di U&D (sono quattro, due uomini e due donne), ci ha pensato Deianira Marzano condividendo su Instagram una delle tante segnalazioni che le sono state inviate.

In merito a come si sarebbe comportato Joele quando era ancora legato all'ex fidanzata, qualcuno che ha voluto tenere anonima la propria identità, ha raccontato: "Sono di Mestre e lo conosco bene.

Ha tradito la morosa, sia in discoteca che su Tinder".

"Ha sempre voluto farsi pubblicità, quindi il suo obiettivo nel programma non sarà l'amore", ha aggiunto questa follower sul 26enne Milan.

Insomma, una delle new entry del dating-show di Maria De Filippi è già nel mirino: il passato del veneziano, infatti, è sotto la lente d'ingrandimento di tutti quei fan che non vogliono più essere presi in giro da tronisti che partecipano alla trasmissione soltanto per diventare famosi.

Dalle prime anticipazioni che sono state diffuse, inoltre, si apprende che Joele non ha brillato per spigliatezza nelle esterne che ha fatto con le sue nuove corteggiatrici: la redazione, infatti, non ha montato alcun contenuto video sul percorso del giovane.