L'attesa sta per terminare: manca sempre meno all'inizio della nuova stagione di Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi che pare non conoscere crisi. La prima puntata dovrebbe andare in onda il prossimo 13 settembre, con la formula dell'ultimo anno che unisce trono classico e trono over. Ma già oggi, martedì 24 agosto, e domani, mercoledì 25 agosto, prenderanno il via le registrazioni, come Raffaella Mennoia, storica autrice dello show pomeridiano, ha annunciato sul suo profilo Instagram. Intanto, cresce l'attesa per conoscere il nome dei nuovi tronisti, ma anche per scoprire chi nel parterre maschile e femminile è stato riconfermato.

Uomini e Donne scalda i motori

C'è attesa per la prima registrazione di Uomini e Donne che avverrà nella giornata di oggi 24 agosto presso gli studi Elios di Mediaset. Dopo la pausa estiva, riprenderanno a pieno ritmo tutte le trasmissioni di Canale 5 che vedono al timone Maria De Filippi. A metà settembre, tutti gli show torneranno ad occupare la loro fascia oraria consueta. Se il 18 settembre riaprirà i battenti la scuola di Amici, tra conferme e gradite novità tra cui l'ingresso di Giulia Stabile tra i ballerini professionisti, il 13 del mese prossimo il dating show farà di nuovo capolino nei pomeriggio degli italiani.

Certamente, grazie alle anticipazioni del pubblico presente in studio, ben presto verranno fuori i nomi dei nuovi tronisti e quelli di dame e cavalieri.

Attualmente, però, pare essere certo, come già noto da tempo, che ci sarà per la prima volta seduta sull'ambita poltrona rossa una tronista transessuale, ma questa non è l'unica indiscrezione che circola. Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno reso noto ai loro follower i nomi di due possibili tronisti.

Volti nuovi e vecchi del dating show

Joele, dalla provincia di Venezia, e Giulietta, da Catania, dovrebbero essere i nuovi ragazzi in cerca dell'amore vero. Maria De Filippi, in una recente intervista, ha dichiarato di essere alla ricerca di un nuovo tipo di tronista. La conduttrice, stanca del prototipo che ultimamente ha occupato la poltrona del suo salotto televisivo, troppo interessato ai social e poco ai sentimenti, ha chiarito di cercare i suoi nuovi 'pupilli' tra la gente comune.

Tra poco, il pubblico da casa, potrà appurare se le intenzioni sono state rispettate.

Per ciò che riguarda dame e cavalieri, pare certo il ritorno di Gemma Galgani e quello di Isabella Ricci. Anche Ida Platano dovrebbe essere tra i protagonisti della nuova stagione. Possibile anche la presenza di Armando Incarnato, mentre confermati sono certamente gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Adesso non resta che attendere il rituale delle 14.45 del pomeriggio autunnale per tornare a parlare di sentimenti.