Tra gli appuntamenti più attesi dal pubblico di Rai 3 vi è quello con Un posto al sole, la fortunata soap opera dell'access prime time, riconfermata per tutta la durata della stagione televisiva 2021/2022. Ormai diventata un punto di riferimento per gli spettatori della terza rete Rai, la soap si presenterà con una serie di novità, tra cui due new entry maschili ma anche il possibile ritorno in scena del giovane Nunzio.

La programmazione tv di Un posto al sole 2021/2022

Nel dettaglio, le anticipazioni su Un posto al sole 2021/2022 rivelano che la soap riprenderà la sua programmazione il prossimo lunedì 23 agosto, giorno in cui sarà trasmessa la prima puntata della nuova stagione, dopo la pausa estiva di due settimane.

L'appuntamento, come sempre, è confermato dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 circa: gli episodi potranno essere rivisti anche in streaming online sul sito web RaiPlay, accedendo alla sezione dedicata interamente alla soap opera.

Una delle prime novità riguarderà la sigla della soap. Per questa nuova edizione si è scelto di procedere con un restyling che renderà sempre più protagonisti i vari personaggi di Un posto al sole e che includerà anche le varie guest star che, di volta in volta, prenderanno parte al racconto delle vicende di Palazzo Palladini.

Le anticipazioni sulla nuova stagione di Un posto al sole 2021/22

Ma le sorprese non sono finite qui, perché le prime anticipazioni di Un posto al sole 2021/2022 rivelano che ci sarà spazio anche per delle new entry che andranno a rendere ancora più intricate e ricche di colpi di scena, le nuove trame della soap di Rai 3.

Uno dei nuovi personaggi maschili sarà interpretato dall'attore Mauro Recanati, che potrebbe inserirsi all'interno dell'ambiente ospedaliero e non si esclude che possa avere a che fare con Rossella.

Tuttavia, nel corso delle nuove puntate di questa stagione, è previsto anche l'arrivo di un altro volto maschile, di cui però al momento non si conosce l'identità.

Non si esclude che, in questo caso, il personaggio potrebbe trovarsi ad avere a che fare con Adele.

Nunzio potrebbe tornare in scena nelle prossime puntate della soap di Rai 3

Ma le sorprese non sono finite qui, perché gli spoiler di Un posto al sole 2021/2022 rivelano che nel corso della lunga stagione, potrebbe esserci spazio anche per il ritorno stabile di uno dei personaggi più amati dal pubblico.

Trattasi del giovane Nunzio che già lo scorso anno aveva fatto una piccola apparizione a Napoli.

Occhi puntati anche su Filippo Sartori che, in questo nuovo ciclo di appuntamenti, dovrà continuare a lottare con la perdita di memoria che renderà tutto particolarmente complicato dal punto di vista familiare.