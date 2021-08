La vicenda di Giancarlo e Silvia sta appassionando molto gli spettatori di Un posto al sole, che hanno iniziato ad elaborare le teorie più disparate in merito all'irreprensibile bancario. Il fatto che l'uomo sia apparentemente così perfetto ha portato molti spettatori a diffidare di lui, arrivando a pensare che possa nascondere un lato oscuro. Ma è davvero così? Nelle prossime puntate, Todisco sembrerà determinato a non lasciare la presa su Silvia e si presenterà alla donna appena rientrata a Napoli. Nel frattempo, quest'ultima, si sentirà molto combattuta e chiederà consiglio ad una sua amica su come comportarsi.

Ci sarà spazio anche per una storyline, dai toni decisamente più leggeri, che vedrà il piccolo Jimmy alle prese con la sua cotta per Cristina, mentre Bianca osserverà l'evoluzione di questa situazione con molta freddezza.

Un posto al sole, trame 23-27 agosto: Giancarlo non demorde

Gli episodi di Un posto al sole, come consuetudine, rispetteranno la timeline reale. Le due settimane di pausa per gli spettatori corrisponderanno quindi a due settimane di ferie per i protagonisti della soap, in modo che, alla ripartenza, tutto torni come prima. Nelle puntate in onda, dal 23 al 27 agosto, si potrà quindi assistere, tra le altre cose, al ritorno dalle vacanze da Indica, per Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci).

Al suo arrivo a Napoli quest'ultima, però, verrà spiazzata dalla presenza di Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) che ha atteso che la donna rientrasse per poterla incontrare .

Silvia si confida con Mariella

Le anticipazioni rivelano che l'incontro con l'uomo destabilizzerà notevolmente Silvia che non saprà come comportarsi. La donna, ormai divisa tra Michele e Giancarlo, deciderà di sfogarsi con qualcuno e confesserà tutti i suoi tormenti a Mariella (Antonella Prisco).

Quest'ultima, però, si troverà in forte difficoltà dinanzi alle parole della sua amica. Il fatto di essere amica di entrambi, metterà infatti la vigilessa in una posizione decisamente scomoda.

A Bianca non interessano le questioni di cuore

Nelle prossime puntate di Un posto al sole si tornerà a parlare della cotta del piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) per Cristina Ferri (Camilla Cossu).

Nel frattempo, Bianca (Sofia Piccirillo) mostrerà totale disinteresse per queste "questioni di cuore", mettendo un po' in allarme i suoi genitori. Inizialmente Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) saranno un po' preoccupati per l'eccessivo cinismo della loro figlioletta ma, in seguito, realizzeranno che, in fondo, è solo una bambina e che avrà tutto il tempo per pensare all'amore.