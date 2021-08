Ciro Di Maio, attore e presentatore, è stato arrestato in queste ore. Nel suo curriculum vanta la partecipazione a diverse fiction e soap di successo, come nel caso di Un posto al sole, dove, in una passata stagione, è stato uno dei protagonisti centrali. L'attore è stato posto in stato di fermo dopo essere stato ritrovato in possesso di un litro di quella che viene definita la "droga dello stupro".

Arrestato l'attore Ciro Di Maio

Appassionato di viaggi e fotografia, Ciro Di Maio, 46 anni, è nato a Napoli. Lo scorso 25 agosto è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della sua carriera ha avuto modo di prendere parte a molti progetti televisivi.

Il suo percorso professionale inizia con Carramba che fortuna, dove veste i panni di uno dei "Carramba boys" presenti al fianco della conduttrice Raffaella Carrà durante lo show del sabato sera Rai.

Successivamente, poi, Di Maio si è affermato come attore di buon successo, riuscendo a prendere parte a diverse serie. Tra queste anche Un Medico in famiglia, la storica serie di Rai 1 con protagonista Lino Banfi, passando per Le Tre rose di Eva, la fiction Mediaset con Anna Safroncik.

Il passato di Ciro Di Maio nel cast della soap Un posto al sole su Rai 3

Ciro Di Maio è noto al grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione ad Un posto al sole, la celebre soap opera dell'access prime time di Rai 3, dove fu tra i protagonisti di qualche stagione fa.

In particolar modo, nel cast della soap ambientata a Napoli, vestiva i panni di Marco Valle, un giovane ed aitante dj che aveva fatto perdere la testa ad un'altra protagonista di quegli anni della soap. Trattasi dell'attrice Serena Rossi, che vestiva i panni della giovane Carmen.

I due erano al centro di un'appassionante storia d'amore, durante la quale non mancavano i dubbi da parte di Marco, dato che all'epoca dei fatti Carmen era reduce dalla fine della sua relazione con Filippo Sartori.

Sia la presenza di Ciro Di Maio che quella di Serena Rossi non è durata all'infinito nel cast di Un posto al sole, dato che sono assenti già da qualche stagione.

La nuova carriera di Di Maio tra conduzione tv e OnlyFans

Nell'ultimo periodo, l'attore si era cimentato in un'altra grande passione: quella verso la conduzione televisiva, diventando uno dei volti di punta del canale culturale Marcopolo.

Ciro Di Maio, inoltre, era anche sbarcato sul social "OnlyFans", che permette di caricare contenuti piccanti, per condividerli con i fan, dietro il pagamento di un abbonamento mensile.

La carriera di Di Maio, però, al momento risulta messa in stand by dopo l'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti.