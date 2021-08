Cambio programmazione in arrivo per la soap opera Un posto al sole, la fortunata serie dell'access prime time di Rai 3 che tutte le sere appassiona una media di circa due milioni di telespettatori. Per la settimana che va dal 9 al 13 agosto 2021, è prevista una modifica al palinsesto della terza rete della televisione di Stato, diretta da Franco Di Mare. Al posto della soap, infatti, saranno ritrasmesse le repliche del programma condotto da Stefano Bollani, che faranno compagnia al pubblico nella fascia dell'access prime time.

Sospesa la soap Un posto al sole nella settimana 9-13 agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il cambio programmazione di Un posto al sole, rivelano che nella settimana dal 9 al 13 agosto, non sono previsti nuovi appuntamenti in prima visione assoluta con la soap opera ambientata a Napoli. La serie, infatti, come è sempre accaduto già negli anni precedenti, osserverà un turno di stop per la consueta pausa estiva. I telespettatori, quindi, dovranno fare a meno della messa in onda dei nuovi episodi in prima visione assoluta e non ci saranno neppure le repliche a compensare questo 'vuoto' lasciato nel palinsesto della terza rete della tv di Stato.

Al posto della soap ci sarà il programma di Stefano Bollani

Così, nella settimana che va dal 9 al 13 agosto, ad occupare la fascia oraria dell'access prime time ci sarà lo show Via dei matti, il programma di Stefano Bollani che ha debuttato in questa stagione televisiva di Rai 3, riscuotendo un buon successo dal punto di vista auditel, con una media di oltre un milione e mezzo di spettatori e più del 6% di share.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le puntate di Via dei matti sono in programma dalle 20:25 alle 21:15 circa, quando poi la linea passerà ai programmi di prime time della terza rete Rai. La soap opera, quindi, sarà sospesa dal palinsesto e questa non sarà l'unica settimana in cui non verrà trasmessa in prima visione assoluta. Anche nella settimana che va dal 16 al 20 agosto 2021, non ci sarà spazio per le nuove puntate di Un posto al sole, che tornerà in onda direttamente lunedì 23 agosto, sempre in prima visione assoluta.

Le anticipazioni delle ultime puntate inedite di Un posto al sole

Intanto, le anticipazioni sulle ultime puntate della soap in onda fino al 6 agosto, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis su Silvia, la quale dopo aver attraversato un periodo di crisi con suo marito Michele, si ritroverà a dover prendere una scelta definitiva.

La donna deciderà così di dare una seconda chance al suo matrimonio col giornalista e padre di sua figlia, accettando di partire insieme e di fare così un viaggio 'riparatore'. La decisione di Silvia, però, non piacerà per nulla a Giancarlo, il quale dimostrerà di non avere alcuna intenzione di arrendersi e di perderla.