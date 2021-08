Venerdì 6 agosto è andata in onda la puntata finale di Un posto al sole. La soap opera partenopea va quindi in pausa estiva, ma tornerà con i nuovi episodi, della ventiseiesima stagione, già a partire da lunedì 23 agosto. Questa puntata ha introdotto molti temi interessanti che verranno sviluppati nelle prossime settimane. Come da tradizione, sono state portate avanti parallelamente tre diverse storyline, inoltre nel finale c'è stata una piccola sorpresa per gli spettatori, con Raffaele che ha quasi "bucato" la quarta parete per augurare le buone vacanze agli spettatori, con uno dei suoi classici brindisi.

L'attenzione però, nel finale, si è concentrata su Filippo nel momento in cui è stato svelato il personaggio femminile del suo "passato, che avrà un forte impatto sulle trame future.

Un posto al sole, trame del 6 agosto: Ornella contro Clara

Ornella (Marina Giulia Cavalli), convinta di non essere ascoltata, si è lasciata andare con Giulia (Marina Tagliaferri) ad un piccolo sfogo contro Clara (Imma Pirone). La dottoressa, di Palazzo Palladini, non ha avuto nulla da dire contro la ragazza, ma ha rivelato di essere preoccupata per la presenza costante di Alberto, per poi ammettere di rimpiangere Rossella (Giorgia Gianetiempo) come fidanzata di suo figlio. La giovane Curcio ha ascoltato tutto, ma ha preferito far finta di nulla, salvo poi confidare a Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) che non dovrà più occuparsi di Federico.

Un posto al sole, 6 agosto: Giancarlo non rinuncia a Silvia

Silvia (Luisa Amatucci) ha deciso di partire con Michele (Alberto Rossi) alla volta di Indica per recuperare un po' di armonia familiare, ma poco prima di lasciare Napoli ha ricevuto una telefonata che l'ha destabilizzata. In un messaggio vocale molto accorato Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) le ha rivelato di non voler rinunciare a lei e che non accetta l'idea che la donna sia felice con il marito.

I toni sono sembrati comunque molto pacati e per nulla minacciosi, ma Graziani è sembrata decisamente turbata dalle parole dell'uomo.

Un posto al sole, puntate agosto 2021: ritorna Viviana

Nel finale di puntata è stata svelata la misteriosa donna giunta direttamente dal passato di Filippo (Michelangelo Tommaso). Si tratta di Viviana Carlino (Angela Bertamino) donna, solare e intraprendente, che ha lavorato, a Tenerife, per Ferri e suo figlio, e con cui Sartori ha avuto una breve storia di passione.

La sensazione è che l'uomo non si sia ricordato di lei, ma questa storyline è destinata ad avere un forte impatto sulle vicende future.

Infine Raffaele (Patrizio Rispo) ha salutato gli spettatori attraverso il classico espediente narrativo del brindisi. Per quanto il portiere di Palazzo Palladini si sia rivolto agli altri condomini è risultato abbastanza palese la strizzatina d'occhio agli spettatori a cui è stato anche ricordato che Un posto al sole andrà in pausa solo per due settimane.