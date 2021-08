Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre 2021 da non perdere. Il comportamento di Filippo desta sempre più preoccupazione in Roberto, che non sa come comportarsi con lui. Da quando ha perso la memoria, sembra che nulla riesca a fargli tornare il sorriso e la voglia di vivere. A scuoterlo, tuttavia, la mail inaspettata di Viviana. Sarà proprio dopo questo avvenimento che Filippo prenderà una decisione totalmente inattesa. Intanto, Silvia continua a ingannare se stessa e la sua famiglia. Nei nuovi episodi di Upas, Susanna subirà un'aggressione e Niko - insieme a Torre - cercherà di capire chi ha potuto compiere un'azione tanto vile.

Un Posto al Sole, le anticipazioni dal 30 agosto al 3 settembre 2021

Alice è tornata a Napoli ma è già pronta per raggiungere Londra. Fabrizio prepara così una festa per lei e Marina, sentendosi in colpa per la sua vicinanza con l'ex fidanzata. La perspicace Giordano capisce che il compagno le nasconde qualcosa, ma di certo non può immaginare di cosa si tratti.

Rossella è in ansia per il concorso di specializzazione, ma trova un prezioso sostegno in Ornella.

Il piccolo Jimmy, invece, non riesce a smettere di pensare alla sua bella Cristina. Peccato che la bimba non ricambi il suo interesse.

Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole, Susanna verrà aggredita. Le sue condizioni di salute appariranno sin da subito gravi.

Filippo prende una decisione su Viviana

Come raccontano gli spoiler di Un Posto al Sole degli episodi in onda su Rai 3 dal 30 agosto al 3 settembre 2021, Ferri cercherà di mettere in guardia Filippo, sempre sul filo del rasoio.

Non ascoltando i consigli del padre, il giovane Sartori prenderà un'iniziativa sorprendente che riguarda Viviana.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Proprio in quelle ore, Serena e Irene rientreranno a Napoli e faranno uno spiacevole incontro.

Rosato, consapevole di aver esagerato con la ex fidanzata, cercherà in ogni modo di recuperare il rapporto con Marina... è troppo tardi?

Le bugie di Silvia, spoiler Un Posto al Sole

Non sarà un periodo facile per Serena nelle prossime puntate di Un Posto al Sole.

Le sue poche certezze crolleranno quando verrà a sapere che Viviana è stata assunta nell'azienda di famiglia e che dietro questa decisione potrebbe esserci Roberto.

Nel frattempo, Silvia continua a condurre una doppia vita: da una parte c'è Michele, il marito e il porto sicuro, e dall'altra Giancarlo, che le sta facendo rivivere emozioni dimenticate da tempo. Le sue bugie e i suoi silenzi per quanto dureranno ancora?

Le condizioni di salute di Susanna dopo l'aggressione sono ancora gravi e per Niko potrebbero arrivare ulteriori problemi. A indagare su quanto accaduto sarà Torre.