Un posto al sole continua con nuove puntate e, secondo le anticipazioni dal 30 agosto al 3 settembre, i riflettori della prossima settimana saranno puntati su Susanna. La ex fidanzata di Niko, infatti, subirà un'aggressione e le sue condizioni saranno molto gravi. Le indagini si concentreranno sulle ultime frequentazioni della ragazza e la posizione di Niko sarà preoccupante, Ci sarà spazio anche per Silvia che continuerà a vivere una doppia vita e a mentire a suo marito, mentre Fabrizio proverà a recuperare le ultime tensioni con Marina organizzando una festa per sua nipote.

Infine, Serena e Irene torneranno dalle vacanze, ma la moglie di Filippo scoprirà che Viviana è stata assunta ai cantieri.

Niko confiderà a sua sorella di aver parlato con Susanna: spoiler Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 30 agosto al 3 settembre annunciano che Niko andrà da Angela per avere un consiglio da lei. Il giovane avvocato racconterà a sua sorella che Susanna gli ha dichiarato di amarlo ancora e vorrà un aiuto per capire cosa desidera dal futuro. La ex fidanzata di Niko, nel frattempo, sarà vittima di una brutale aggressione che sconvolgerà tutti gli abitanti di Palazzo Palladini e soprattutto Renato e suo figlio. Le condizioni di Susanna, ricoverata in ospedale, appariranno sin da subito molto gravi e questo getterà Niko nella disperazione.

Nel frattempo, Silvia sarà sempre più in difficoltà con Michele.

Silvia vivrà una doppia vita, divisa tra il marito e l'amante: spoiler dal 30 agosto al 3 settembre

Le anticipazioni di Un Posto al sole fino al 3 settembre rivelano che la proprietaria di Caffé Vulcano si troverà coinvolta in una situazione molto scomoda e non saprà scegliere.

La donna, infatti, deciderà di continuare a vedere Giancarlo ma non se la sentirà di rinunciare a Michele e inizierà a mentire a suo marito. Nel frattempo, Irene e Serena saranno di ritorno a Napoli, ma presto la moglie di Filippo verrà a sapere che Viviana è stata assunta ai cantieri. La donna non prenderà bene questa novità e, sicura che si tratti di un'idea di Roberto, si recherà a casa sua per affrontarlo, ma riceverà una brutta delusione.

Dopo le ultime tensioni a causa della crisi del pastificio, Fabrizio deciderà di recuperare il rapporto con Marina, organizzando una festa a sorpresa per la partenza di Alice. L'imprenditrice penserà subito che suo marito le sta nascondendo qualcosa, ma non arriverà mai a sospettare della sua vicinanza alla ex fidanzata. Nel frattempo, le condizioni di Susanna non miglioreranno e partiranno le indagini per arrivare all'aggressore. Torre inizierà ad indagare sulle recenti frequentazioni della ragazza e per Niko le cose sembreranno complicarsi.