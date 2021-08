Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate in programma dal 6 al 10 settembre 2021, rivelano che non mancheranno le sorprese e i colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle indagini legate all'aggressione contro Susanna, che porterà a degli esiti inaspettati. Intanto la situazione tra Filippo e Serena continuerà a non essere delle migliori e la donna non nasconderà più le due difficoltà.

Susanna ancora in pericolo di vita: trame Un posto al sole 6-10 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le trame di Un posto al sole in onda dal 6 al 10 settembre 2021, rivelano che dopo la brutale aggressione contro Susanna, che si trova ancora in ospedale a lottare tra la vita e la morte, ci saranno i primi risultati delle indagini.

I sospetti, infatti, si concentreranno su Palazzo Palladini: l'aggressore che ha colpito la giovane ragazza, mettendo a repentaglio la sua vita, potrebbe essere proprio un abitante del palazzo.

Intanto Niko si prenderà il difficile compito di informare il piccolo Jimmy di quello che è successo alla sua mamma e di metterlo così al corrente della situazione.

Filippo e Serena sempre più in crisi e lontani

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame delle nuove puntate di Un posto al sole che saranno in onda fino al 10 settembre, rivelano che si tornerà a parlare anche del rapporto tra Filippo e Serena.

I due saranno sempre più ai ferri corti, complice anche la presenza costante di Viviana che renderà tutto ancora più complicato.

Filippo, infatti, deciderà di riprendere la donna nel suo team di lavoro e di conseguenza si ritroverà a trascorrere molto tempo in sua compagnia.

Una situazione che manderà ulteriormente in crisi Serena, la quale si sentirà frustrata da questa situazione che stanno vivendo in famiglia, al punto che deciderà di confrontarsi con Marina, per metterla al corrente di quello che sta succedendo.

Rossella si concede una serata con Patrizio: trame Un posto al sole al 10 settembre

E poi ancora le trame delle prossime puntate di Un posto al sole fino al 10 settembre, rivelano che Patrizio chiederà a Rossella di prendersi una serata di "riposo" e di lasciarsi andare al divertimento.

La ragazza finirà per accettare tale proposta da parte di Patrizio, ignorando il fatto che quella serata goliardica finirà per metterla ancora più in crisi e potrebbe condizionare anche il suo futuro professionale.

Occhi puntati anche su Renato: l'uomo, infatti, in merito al caso dell'aggressione di Susanna, non ha raccontato subito alla Polizia di averla vista proprio la sera in cui si verificava il triste episodio.

Una rivelazione che potrebbe modificare l'esito delle indagini e che potrebbe portare a nuovi clamorosi risvolti nel corso delle prossime puntate di settembre.