Archiviate le brevissime vacanze, Un posto al sole è pronto a tornare nuovamente in onda su Rai 3, al solito orario delle 20.45, a partire da lunedì 23 agosto. Si apprende che la puntata del 26 agosto salterà a causa dell'Europeo di pallavolo femminile, con la partita tra Italia e Svizzera. Per tale ragione, venerdì 27 agosto la soap campana anticiperà la sua messa in onda alle ore 20.20. Fatta questa premessa, passiamo alle anticipazioni che annunciano un gradito ritorno che lascerà Marina di stucco. Nel dettaglio, a bussare alla porta della signora Giordano sarà sua nipote Alice.

La ragazza combinerà qualche pasticcio che farà arrabbiare Fabrizio e centrerà qualcosa la realizzazione dello spot sulla pasta Rosato. Patrizio, nel frattempo, rischierà di causare delle gravi conseguenze al piccolo Federico a causa della sua distrazione. E mentre il fratello di Diego si impegnerà di più nella sua relazione, Clara riceverà una dichiarazione dall'ex Alberto che le confonderà le idee! La confusione sovrasterà anche la mente di Silvia la quale, al termine delle vacanze con il marito, sarà divisa tra Michele e Giancarlo.

Anticipazioni Un posto al sole, la distrazione di Patrizio metterà a rischio Federico

Patrizio si prenderà cura del figlio di Clara, ma la sua breve disattenzione rischierà di comportare delle conseguenze sgradite al bambino.

A causa di questo incidente, il fratello di Diego dovrà fare i conti con i suoi genitori, ma anche con la relazione con Clara e con il rapporto tra quest'ultima e il suo ex Alberto Palladini.

Viviana Carlino manderà una email a Filippo che lo sconvolgerà non poco, dato che l'uomo sarà del tutto indeciso sul se rispondere alla ragazza oppure se raggiungere la moglie Serena e la figlia che si trovano in vacanza.

Mentre Fabrizio sarà occupato con la messa a punto della pubblicità sulla pasta Rosato, Marina accoglierà in casa sua nipote Alice. Tuttavia tale ,spot susciterà delle reazioni contrastanti, soprattutto in Marina.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, la dichiarazione di Alberto confonde Clara

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che qualcosa sta per cambiare.

Nello specifico, Ornella e Raffaele si decideranno a lanciare un segnale di apertura verso Patrizio e la sua compagna Clara, ma proprio sul più bello, Alberto manderà nel pallone la sua ex compagna con un gesto del tutto inaspettato.

La leggerezza di Viviana Carlino continuerà a confondere le idee di Filippo e questo metterà in difficoltà Serena la quale, a sua volta, stenterà a riportare nella propria dimensione familiare il marito. La nipote di Marina combinerà una bel pasticcio che farà infuriare moltissimo Fabrizio. Alice, infatti, pubblicherà online il dietro le quinte dello spot della pasta Rosato realizzata da Fabrizio e quest'ultimo avrà una reazione estremamente brusca.

Spoiler Un posto al sole, piccolo incidente allo studio

Le vacanze volgeranno a conclusione per Michele e Silvia, i quali si accingeranno a fare rientro a Napoli. Tuttavia, la donna non smetterà di pensare a Giancarlo, e per tale ragione si confiderà con Mariella mettendola in una posizione estremamente difficile. Proprio quando sembrava che tra Clara e Patrizio tutto filasse liscio, con il ragazzo pronto a tutto pur di far funzionare la loro relazione, ecco che l'inattesa dichiarazione di Alberto manderà in crisi la donna.

Spazio anche ai piccoli di Palazzo Palladini nelle prossime avventure di Un posto al sole. Jimmy, ancora infatuato di Cristina Ferri, continuerà a pensarla, mentre Bianca si ritroverà nel bel mezzo di un periodo difficile.

Allo studio ci sarà un piccolo incidente che farà accrescere il rancore di Renato nei confronti di Susanna.