Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni di 'Una vita'. La TV Soap, nonostante abbia portato in scena moltissime tematiche e raccontato la storia di numerosi personaggi, continua a fare breccia nel cuore del pubblico italiano. Attualmente va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 alle 14:10. Però, non bisogna dimenticare l'appuntamento in prime time del sabato sera, su Rete 4.

Nelle puntate dell'11 e del 12 agosto, Emilio e Cinta si metteranno sulle tracce di Camino. Non riusciranno a trovarla, ma la ragazza tornerà spontaneamente. IIdefonso cercherà di indagare sull'accaduto, mentre Fabiana e Marcellina regaleranno un bouquet di fiori a Cinta.

Nel frattempo, Arantxa e Cesareo parleranno dei loro sentimenti, anche se si renderanno conto di non poter stare insieme.

Anticipazioni 'Una vita', mercoledì 11 agosto: Camino tornerà al ristorante

Nella puntata dell'11 agosto di 'Una vita', Emilio e Cinta saranno intenzionati a trovare Camino a tutti i costi. Il ragazzo, in particolare, sarà molto preoccupato per lei. Purtroppo, i loro sforzi non porteranno a nulla perché Camino risulterà ancora scomparsa. Inizieranno a pensare, così, di chiedere aiuto alla polizia per dare avvio a indagini ufficiali, però, proprio in quel momento, la giovane si presenterà al ristorante.

IIdefonso, ovviamente, sarà felice di poter abbracciare nuovamente la fidanzata, ma non sarà disposto a passare sopra all'accaduto.

Vorrà ricevere delle spiegazioni e chiederà a Camino di essere sincera nei suoi confronti.

Nel frattempo, i preparativi per il matrimonio di Emilio e Cinta proseguiranno. Fabiana e Marcelina, nell'entusiasmo generale, faranno confezionare il bouquet e lo porteranno in dono alla futura sposa.

Una vita, trama di giovedì 12 agosto: Cesareo e Arantxa dichiareranno i loro sentimenti

Le anticipazioni del 12 agosto di 'Una vita' rivelano che Cesareo sarà al settimo cielo per essere stato scagionato dalle accuse di omicidio. Tutti gli abitanti di Acacias, già convinti della sua innocenza, lo accoglieranno a braccia aperte e lo ricopriranno d'affetto.

Intanto, Arantxa tornerà in città per partecipare al matrimonio di Emilio e Cinta. Tutto sarà pronto per il grande evento, ma la sposa non sarà l'unica ad avere nel cuore qualcuno di importante. Arantxa, infatti, deciderà di confidarsi con il guardiano e ammetterà di provare dei sentimenti molto intensi per lui. Anche Cesareo sarà d'accordo con lei, ma purtroppo saranno consapevoli di non poter avviare una relazione. Le loro vite, così differenti e distanti, non permetterebbero, infatti, di raggiungere la serenità tanto desiderata.