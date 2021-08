L'appuntamento con la soap opera Una vita è confermato per le giornate di sabato 14 e domenica 15 agosto 2021. La fortunata soap opera spagnola, in onda con successo su Canale 5, non si fermerà neppure durante la giornata di Ferragosto, quando è previsto un nuovo episodio in prima visione assoluta in daytime. Situazione diversa, invece, per quanto riguarda la programmazione serale su Rete 4, dato che questa settimana ci sarà un turno di stop. Intanto le trame rivelano che Felipe comincerà ad avere sempre più sospetti nei confronti di sua moglie Genoveva.

La programmazione di Una Vita: la soap si ferma solo in prima serata

Nel dettaglio, la programmazione di Una Vita del mese di agosto prevede che la soap opera iberica venga trasmessa regolarmente sabato 14 e domenica 15 agosto, come sempre nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, dopo il consueto appuntamento con Beautiful.

Situazione differente, invece, per quanto riguarda la programmazione serale di Una Vita: sabato 14 agosto non andrà in onda su Rete 4 con il consueto appuntamento speciale di due ore. La soap sarà sostituita da un film, ma tornerà in onda in prime time da sabato 21 agosto.

Cosa succederà in questi nuovi appuntamenti di Una Vita? Le anticipazioni riguardanti la puntata di sabato 14 agosto rivelano che per Camino arriverà il fatidico momento del matrimonio con Ildefonso.

Camino accetta di sposare Ildefonso: anticipazioni Una Vita 14 agosto

Seppur controvoglia, la donna accetterà di mantenere fede alla promessa fatta alla sua famiglia e così, alla fine, finirà per pronunciare il fatidico "sì" in chiesa, al cospetto dell'uomo con il quale ha scelto di unirsi in matrimonio.

Il momento delle nozze tra Camino e Ildefonso solleverà moltissimo Felicia, la quale finalmente potrà tirare un sospiro di sollievo.

I colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della puntata di sabato 14 agosto, rivelano che l'arresto di Genoveva, accusata della morte di Marcia, finirà per scuotere gli animi dei vari abitanti di Acacias, che resteranno profondamente sorpresi dalla notizia.

I dubbi di Felipe sulla moglie Genoveva dopo l'arresto: trama Una Vita domenica 15 agosto

Le anticipazioni di Una Vita, relative alla puntata di domenica 15 agosto, rivelano che Ramon e Liberto consiglieranno di non dare per scontata la colpevolezza di sua moglie Genoveva.

L'avvocato, però, mostrerà i suoi dubbi e tentennerà, ma al tempo stesso si impegnerà con tutto se stesso per proteggere la donna che ha sposato da questa pesante accusa di omicidio.