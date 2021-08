Prosegue l'appuntamento quotidiano su Canale 5 con al soap opera Una vita. Le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 30 agosto fino al 5 settembre 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sul conto di Laura, la quale denuncerà un terribile abuso da parte di Felipe. Intanto Felicia si rende conto che c'è qualcosa che non va nel rapporto tra Camino e Idelfonso e, alla fine, finirà per esplodere duramente nei confronti di sua figlia.

Laura denuncia Felipe: anticipazioni Una vita al 5 settembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni di Una vita fino al 5 settembre 2021, rivelano che il colpo di scena clamoroso avrà a che fare con la terribile denuncia da parte di Laura nei confronti di Felipe.

La domestica correrà in lacrime, disperata, da Genoveva per raccontarle di essere stata abusata dall'avvocato di Acacias. Un durissimo colpo per Felipe che, subito negherà i fatti, ma la moglie non crederà al suo racconto dei fatti.

Dopo aver appreso dell'abuso nei confronti di Laura, la perfida e astuta Salmeron non ci penserà sue due volte a vendicarsi di suo marito e così lo caccerà via di casa, a calci.

Una scena mortificante per Felipe che avverrà sotto gli occhi increduli di tutti gli altri abitanti del quartiere, i quali resteranno a dir poco sotto choc, credendo realmente che l'avvocato abbia tradito sua moglie.

Felicia esplode contro la figlia Camino

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame delle prossime puntate di Una vita in onda dal 30 agosto in poi, rivelano che ci sarà spazio anche per i sospetti da parte di Felicia nei confronti di sua figlia.

La donna, infatti, si renderà conto che c'è qualcosa che non va nel rapporto tra Camino e Ildefonso, i quali da poco si sono uniti in matrimonio.

I dubbi di Felicia, però, si concentreranno in primis su sua figlia, dopo che noterà degli atteggiamenti sospetti tra lei e Anabel. A quel punto, quindi, crederà che tra i due possa esserci del tenero e così Felicia finirà per esplodere duramente contro la figlia.

Marcos fa chiarezza sul suo ritorno: anticipazioni Una vita al 5 settembre

E poi ancora le anticipazioni di Una vita in onda dal 30 agosto al 5 settembre 2021, rivelano che Laura deciderà di far perdere per un po' di tempo le sue tracce dal quartiere.

In questo modo, quindi, eviterà tutti i pettegolezzi e le dicerie che circolano sul suo conto, dopo che ha denunciato l'abuso da parte di Felipe.

Intanto Felicia proverà a capire i veri motivi per il quale Marcos si ostini a restare in quartiere. Alla fine, l'uomo svuoterà il sacco e ammetterà di essere ritornato ad Acacias per lei. Tra i due tornerà di nuovo il sereno? Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap di Canale 5.