Il finale della soap opera Una vita si preannuncia scoppiettante e ricco di colpi di scena. Le anticipazioni riguardanti le ultime puntate della serie iberica rivelano che ci saranno degli eventi tragici e dolorosi che avranno come protagonista in primis Ramon. L'uomo, infatti, si ritroverà a dover dire addio sia alla moglie, che a suo figlio. Situazione diversa, invece, per Casilda la quale riuscirà a diventare ricca assieme agli amici Fabiana e Servante.

Le anticipazioni sul finale di sempre di Una Vita: Ramon perde moglie e figlio

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole sul finale di Una Vita rivelano che ci sarà una tremenda esplosione che avrà delle conseguenze a dir poco devastanti per tutto il quartiere.

A essere particolarmente colpito sarà il povero Ramon, il quale al termine di questa esplosione dovrà fare i conti con la morte di sua moglie e suo figlio.

Sia Carmen che il giovane Antonito saranno tra le vittime dello scoppio di questa bomba che verrà piazzata in quartiere e che causerà dolore e distruzione. Per i due non ci sarà nulla da fare e anche la corsa in ospedale si rivelerà vana.

Un durissimo colpo per Ramon, che sarà sopraffatto dal dolore per questi due lutti così profondi che segneranno per sempre la sua esistenza.

Fabiana, Servante e Casilda diventano ricchi

Successivamente il pubblico affezionato della soap opera iberica verrà traghettato verso il finale di sempre di Una Vita, che riserverà molte sorprese.

Occhi puntati su Fabiana, Servante e Casilda: i tre riusciranno a vincere una ingente somma di denaro alla lotteria, grazie alla quale potranno apportare delle sostanziali modifiche al loro stile di vita.

Fabiana e Servante decideranno di concedersi il viaggio che non hanno mai potuto fare fino a questo momento per le loro ristrettezze dal punto di vista economico.

Casilda invece, malgrado i soldi vinti, deciderà di continuare a restare al servizio di Rosina e Liberto.

Felipe felice al fianco di Dori: anticipazioni spagnole Una Vita

Le anticipazioni sul gran finale della soap opera Una Vita rivelano che ci sarà spazio anche per le novità che avranno come protagonista Felipe.

Per l'avvocato di Acacias giungerà il momento di gettarsi alle spalle il suo passato e la sofferenza provata dopo la morte di Marcia e le bugie e gli inganni da parte di Genoveva.

Un ruolo importante da questo punto di vista sarà svolto da Dori, che si prenderà cura di Felipe e riuscirà a fargli ritrovare la serenità di un tempo. A tal proposito, nelle ultime puntate della soap spagnola, Felipe, deciderà di trasferirsi a Ginevra con la sua nuova fiamma.