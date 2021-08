Grande attesa per il gran finale assoluto della soap opera spagnola Una vita, che ha già chiuso i battenti in patria.

In Italia, invece, la messa in onda proseguirà per tutto il corso della stagione tv 2021/2022 su Canale 5, ma intanto non mancano le anticipazioni su quello che succederà ai vari protagonisti di Acacias 38, nel corso delle ultime puntate assoluti. Occhi puntati su Genoveva che uscirà drammaticamente di scena, ma anche sulla festa finale che si svolgerà nel quartiere.

Il triste destino di Genoveva nel finale di sempre della soap Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale di Una Vita rivelano che per Genoveva si preannunciano delle ultime puntate particolarmente movimentate.

La dark lady di Acacias, infatti, ritroverà sua figlia Gabriela, la quale fingerà di essere una ragazza amorevole e premurosa nei confronti di sua mamma, ma in realtà avrà come solo ed unico obiettivo quello di riuscire a mettere le mani sul ricco patrimonio della donna.

Sta di fatto che Genoveva, nel finale assoluto della soap, verrà freddata da un colpo di arma da fuoco che la porterà alla morte poco dopo.

La morte di Genoveva e la rinascita di Felipe

La donna, però, prima del suo addio chiederà di poter rivedere ancora una volta Felipe, al quale si sentirà di chiedere scusa per tutto il male che gli ha causato nel corso di questi anni.

Genoveva, quindi, implorerà il perdono dell'uomo che aveva sposato, ma Felipe non se la sentirà di concederglielo.

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che così, la dark lady morirà pochi minuti dopo l'incontro con Felipe e a ritrovare il corpo esanime sarà sua figlia Gabriela e il maggiordomo che l'ha assistita nell'ultimo periodo.

Esce così di scena la protagonista per eccellenza di Una Vita, che ha saputo catturare l'attenzione di milioni di spettatori con i suoi intrighi e le sue malefatte.

Situazione decisamente differente, invece, per Felipe.

La festa d'addio ad Acacias: anticipazioni sul finale di Una Vita

L'avvocato di Acacias si innamorerà di nuovo e questa volta a fargli perdere la testa sarà un'avvenente infermiera, di nome Dori, che giorno dopo giorno saprà far breccia nel suo cuore, al punto da convincerlo a lasciare per sempre il quartiere per trasferirsi a Ginevra.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni sul finale di Una Vita rivelano che ci sarà spazio anche per una festa finale d'addio che vedrà coinvolti tutti gli abitanti di Acacias.

A prendere in mano le redini di questa festa d'addio sarà Bellita, la quale riuscirà ad affermarsi sempre più come cantante in giro per il mondo.

La donna sarà protagonista di una esibizione finale che attirerà l'attenzione di tutti gli altri abitanti del quartiere, i quali si riuniranno intorno a lei per questo ultimo saluto all'affezionato pubblico della soap opera.