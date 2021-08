Centrali le vicissitudini di Genoveva nelle nuove puntate di Una vita. Le anticipazioni degli episodi in onda su Canale 5 nel mese di settembre 2021, svelano che la perfida Salmeron metterà in atto la sua vendetta contro Felipe e che il quartierino di Acacias sarà spaccato in due: c'è chi si schiererà dalla sua parte, dopo un abile lavoro di convincimento, mentre altri continueranno a difendere Felipe, certi della sua integrità morale. Intanto, l'amicizia tra Anabel - la nuova misteriosa arrivata - e Camino si farà sempre più stretta, con inaspettate conseguenze.

Anticipazioni di Una Vita, puntate settembre 2021

Nei nuovi episodi di Una Vita, Genoveva perderà il bambino che aspetta, e da quel momento in poi tutto cambierà. La dark lady darà tutta la colpa della sua disgrazia a Felipe e, con l'aiuto di Velasco, sarà decisa a rovinarlo per sempre.

Velasco e Genoveva escogiteranno un piano per mettere nei guai il povero avvocato, che verrà citato in giudizio per abbandono del tetto coniugale.

Ironia della sorte, il processo di Felipe sarà concomitante con quello di Genoveva per l'omicidio di Marcia Sampaio. Marito e moglie si troveranno faccia a faccia in tribunale, pronti a tutto per distruggersi a vicenda.

Genoveva scopre il segreto di Laura

A dare una svolta importante al processo di Genoveva sarà Laura.

Velasco e Salmeron scopriranno che la domestica ha molto segreti nel suo passato, uno in particolare che potrebbe rovinarla a vita se venisse alla luce.

Nelle nuove puntate di Una Vita, si verrà a sapere che Laura ha ucciso suo padre e che ha subito un processo, uscendone poi misteriosamente innocente. A difenderla in quell'occasione, fu proprio Velasco.

Il complice di Genoveva avrà così Laura in pugno: se non testimonierà a favore di Salmeron scagionandola da ogni accusa, riaprirà il caso di suo padre, facendola finire in carcere.

La cameriera non potrà fare altrimenti che eseguire alla lettera gli ordini di Velasco, mentendo al processo per la morte di Marcia. Genoveva, in questo modo, sarà libera.

Camino e Anabel teneramente vicine, spoiler Una Vita

Dopo la liberazione definitiva di Genoveva, parte dei vicini si schiererà con lei, la 'povera moglie tradita e abbandonata dal marito'. La sua vendetta contro Felipe verrà così portata a termine.

Nelle prossime puntate di Una Vita, Anabel si interesserà a Camino. La bella forestiera starà accanto alla giovane Pasamar, che verrà rifiutata in più occasioni dal marito Ildefonso.

Mentre questa tenera amicizia sarà sul punto di evolvere in qualcosa di più, Maite si farà risentire. Anabel sarà furiosa, visto che si innamorerà di Camino.

Nello stesso tempo, Felicia inizierà a frequentare Marcos, che la corteggerà romanticamente con l'intenzione di sposarla.