L'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Una vita è confermato per tutto il mese di settembre 2021 su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate della serie iberica rivelano che ci sarà spazio per le novità legate alla coppia composta da Felipe e Genoveva: i due saranno sempre più ai ferri corti, dato che l'avvocato non crederà all'innocenza di sua moglie in merito al caso della morte di Marcia. Occhi puntati anche su Camino: la donna continuerà ad essere in crisi con suo marito Ildefonso dopo essere convolati a nozze.

Le anticipazioni della soap Una Vita, puntate settembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita del mese di settembre 2021 rivelano che per Genoveva arriverà il momento della resa dei conti finale.

Dopo essere stata scarcerata per la morte di Marcia, la dark lady di Acacias si ritroverà a dover affrontare il processo, col quale dovrà dimostrare, grazie all'aiuto dell'avvocato Velasco, di essere totalmente estranea ai fatti e di non aver ammazzato la domestica brasiliana di Acacias.

Una situazione che non sarà per niente facile da gestire per Genoveva, la quale non potrà contare sul sostegno di suo marito Felipe, che ormai ha perso fiducia in lei e non crede che sia totalmente estranea ai fatti.

Genoveva affronta il processo e tenta di sedurre Felipe

Sta di fatto che Genoveva, in vista del processo, proverà in tutti i modi a riconquistare la fiducia di Felipe.

Le anticipazioni di Una Vita del mese di settembre 2021, rivelano che la dark lady proverà anche a sedurre suo marito, con la speranza di poter mettere una pietra sopra al passato.

Felipe, però, sarà irremovibile e porterà avanti il suo piano, desideroso di scoprire tutta la verità sulla morte della domestica brasiliana.

Velasco in difesa di Genoveva

Cosa succederà a questo punto dei fatti? Gli spoiler della seguitissima soap opera spagnola di Canale 5, rivelano che durante il processo Velasco riuscirà a dimostrare tutta la sua scaltrezza, portando avanti strenuamente la difesa della donna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In particolar modo, Velasco riuscirà anche a smontare del tutto la testimonianza del guardiano Cesareo, dimostrando così che non avrebbe visto la dark lady sul luogo in cui è stata ammazzata Marcia.

Insomma, un processo decisamente teso, che finirà per coinvolgere tutti gli abitanti di Acacias, divisi tra chi crede nell'innocenza della donna e tra chi crede nella sua totale colpevolezza.

Camino in crisi col marito: anticipazioni Una Vita settembre 2021

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Una Vita del mese di settembre 2021 rivelano che ci sarà spazio anche per i dubbi di Camino.

La neo-sposa, infatti, sarà sempre più in crisi con suo marito Ildefonso, dato che tra i due non c'è intimità. A distanza di settimane dal loro matrimonio, Camino non si spiega il motivo per il quale suo marito non si lasci andare alla passione.