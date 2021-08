Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena inaspettati. Occhi puntati sulla coppia composta da Cinta ed Emilio, i quali riusciranno a coronare il loro sogno d'amore e diventeranno anche genitori per la prima volta. Intanto Genoveva, dopo aver perso il figlio che portava in grembo, giurerà vendetta nei confronti di suo marito Felipe.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Cinta ed Emilio diventano genitori

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole della soap opera Una Vita rivelano che Cinta ed Emilio si uniranno ufficialmente in matrimonio e poco dopo i due lasceranno Acacias, in tempi record, per trasferirsi in Argentina.

La coppia, però, ben presto "tornerà" a essere presente in quartiere, dato che Cinta si metterà in contatto con Bellita, per comunicarle una bellissima notizia che la riguarda.

La donna metterà al corrente Bellita del fatto di essere in dolce attesa di un bambino: Cinta ed Emilio, quindi, diventeranno genitori per la prima volta, dato che ha scoperto di essere in dolce attesa. Piena di gioia, Bellita correrà subito da tutti i vicini, per avvisarli e metterli al corrente di questa importante novità che riguarda la sua famiglia. La donna, poi, si intratterrà a parlare con la consuocera Felicia, entrambe al settimo cielo per l'arrivo di questo nipotino.

Felicia vorrebbe un nipotino anche da Camino

E poi ancora le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una Vita rivelano che dopo questa notizia, Felicia comincerà a pressare anche l'altra figlia Camino, che ha sposato Ildefonso, chiedendole quando le farà provare anche lei la gioia di diventare nonna.

Felicia, però, non sa che da quando si sono uniti in matrimonio, Camino e Ildefonso non hanno mai consumato la loro prima notte d'amore e passione insieme.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni spagnole della soap opera Una Vita rivelano che per Genoveva sarà in arrivo una brutta notizia.

Genoveva pronta a vendicarsi di suo marito: anticipazioni spagnole Una Vita

La donna, dopo la scarcerazione, perderà il bambino che portava in grembo e così Felipe le farà presente che ha intenzione di chiudere ogni tipo di rapporto con lei.

Visto che ormai non c'è più nulla che li unisce e dato che Felipe considera Genoveva tra le responsabili della morte di Marcia, l'avvocato sarà pronto a voltare pagina.

Un duro colpo per la dark lady di Acacias, la quale promette vendetta nei confronti del marito e metterà a segno un nuovo piano diabolico per prendersi la sua rivincita e metterlo definitivamente KO. Riuscirà ad avere la meglio? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Una Vita.

Insomma si preannunciano delle settimane a dir poco "calde" dal punto di vista delle trame per i nuovi appuntamenti con la soap opera spagnola che, tutti i giorni, appassiona una media di circa due milioni e mezzo di telespettatori, arrivando a toccare anche il 18% di share.

