Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate della soap opera , in onda con successo nel day time pomeridiano di Canale 5. Le anticipazioni spagnole rivelano che ci saranno dei risvolti inaspettati per quanto riguarda il personaggio di Felicia, la quale deciderà di mettere in vendita il suo amato ristorante. Occhi ben puntati anche su Felipe, il quale si ritroverà a dover fare i conti con la vendetta da parte della domestica Laura, che avrà come obiettivo quello di ucciderlo, per rispettare gli accordi presi con Velasco.

Felicia mette in vendita il ristorante: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole della soap opera Una vita rivelano che per Felicia arriverà il momento di ripensare alla sua esistenza e la donna deciderà di dare una vera e propria svolta alla sua vita.

Dopo che i figli hanno intrapreso delle strade diverse e ormai hanno trovato la loro serenità e armonia familiare, la donna ritroverà di nuovo il sorriso al fianco di Marcos, l'uomo che farà battere di nuovo il suo cuore.

Per Felicia, quindi, comincerà una seconda fase della sua vita, dove la donna sarà più spensierata e desiderosa di curare di se stessa.

Proprio per questo motivo, Felicia deciderà di mettere in vendita il suo amato ristorante. Le anticipazioni spagnole della soap opera Una Vita rivelano che la donna si renderà conto che è giunto il momento di chiudere con la sua attività e di dedicarsi ad altro.

Il ristorante venduto alla famiglia Olmedo

Così deciderà di cedere la sua attività: il ristorante, infatti, non chiuderà i battenti ma verrà venduto ad una nuova coppia che si affaccerà ad Acacias e che provvederà all'acquisto del noto locale.

Trattasi della famiglia Olmedo, i quali fin dal primo momento verranno amati da tutti i clienti del ristorante ma ben presto qualcosa andrà storto.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che ci sarà spazio anche per la vendetta trasversale di Laura nei confronti di Felipe.

La domestica, dopo essere stata smascherata da Genoveva che ha scoperto il suo segreto, verrà ricattata sia dalla dark lady sia dall'avvocato Velasco. In particolar modo, quest'ultimo, le chiederà di portare avanti il ​​piano che prevede l'uccisione di Felipe.

Laura incaricata di uccidere Felipe: anticipazioni spagnole Una Vita

Un piano dal quale Laura non si tirerà indietro e così comincerà ad avvelenare Felipe, al punto da rendere necessario un ricovero in ospedale. Per fortuna, l'uomo verrà salvato in tempo ma Velasco non si arrenderà.

Il perfido avvocato, alleato di Genoveva, chiederà nuovamente a Laura di portare a termine la sua missione e quindi di uccidere definitivamente Felipe.

Quale sarà la scelta della domestica? Accetterà di portare a compimento questa atroce vendetta? Lo scopriremo nel corso delle puntate della soap Una Vita.