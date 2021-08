Ci saranno tanti colpi di scena nel finale di sempre della soap opera spagnola Una vita.

Le anticipazioni riguardanti le ultime puntate di sempre della serie di Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese ma anche delle uscite di scena tragiche, che non passeranno di certo inosservate.

Occhi puntati in particolare sull'addio della dark lady Genoveva, che uscirà di scena drammaticamente, mentre per Fabiana, Servante e Casilda sarà il momento di godersi una somma di denaro del tutto inaspettata.

Il finale della soap Una Vita: vincita alla lotteria per Fabiana, Servante e Casilda

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole riguardanti le ultime puntate di sempre della soap Una Vita, rivelano che per tre protagonisti di questa serie ci sarà un finale a dir poco inaspettato.

Fabiana, Servante e Casilda riceveranno una somma di denaro del tutto inaspettata che finirà per stravolgere e al tempo stesso migliorare le loro vite. I tre, infatti, vinceranno alla lotteria.

Cosa faranno con i soldi vinti? Fabiana e Servante decideranno di concedersi prima un viaggio insieme e poi insieme matureranno la scelta di rimodernare la loro pensione. I soldi, quindi, serviranno in primis a migliorare l'aspetto esterno della loro attività che continuerà a dargli soddisfazioni.

Casilda resta al servizio di Rosina e Liberto

Situazione diversa, invece, per Casilda: quest'ultima, infatti, nonostante la somma di denaro vinta alla lotteria, deciderà di non apportare grandi cambiamenti alla propria vita.

Nonostante adesso possa permettersi un tenore di vita decisamente più agiato, la donna deciderà comunque di continuare a prestare servizio in casa di Rosina e Liberto.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni riguardanti l'atteso finale di sempre della soap opera Una Vita, rivelano che ci saranno dei colpi di scena clamorosi legati anche al personaggio di Genoveva.

Per la dark lady di Acacias, infatti, ci sarà un'uscita di scena a dir poco drammatica: la donna verrà ferita mortalmente da un colpo di arma da fuoco che la ridurrà in fin di vita.

Genoveva esce di scena: anticipazioni spagnole Una Vita

Prima di passare a miglior vita, Genoveva chiederà di poter rivedere ancora una volta il suo ex marito Felipe, al quale vorrà chiedere scusa per tutto il male che gli ha causato in questi anni.

La reazione dell'avvocato, però, non sarà delle migliori e deciderà così di non concederle questo perdono.

Inoltre le ultime scene di Una Vita saranno a dir poco sorprendenti. La soap, infatti, verrà ambientata nel 2022 e gli spettatori si ritroveranno al cospetto di un Felipe moderno, che ritroverà all'interno del palazzo tutti gli altri abitanti di Acacias.

Così calerà per sempre il sipario su questa soap opera in onda da anni con successo su Canale 5: in Italia, però, per vedere in onda le ultime puntate bisognerà attendere ancora un po' di tempo, dato che la programmazione è prevista ancora per tutto il 2022 in prima visione assoluta.