I colpi di scena non mancheranno neppure nel gran finale della soap Una vita. Le anticipazioni spagnole rivelano che, in terra iberica, i telespettatori hanno avuto modo già di assistere alla messa in onda delle ultime puntate della soap che presto arriveranno anche in Italia su Canale 5. Le anticipazioni sul gran finale rivelano che ci saranno dei clamorosi ritorni ma anche delle uscite di scena che non passeranno inosservate. Occhi puntati sulla tragica fine di Genoveva e sulla ricomparsa di donna Cayetana, che tutti credevano morta.

Le anticipazioni spagnole sul finale di Una Vita: Genoveva viene uccisa

Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale di Una Vita rivelano che ad avere la peggio sarà la dark lady Genoveva.

Dopo aver causato dolore a gran parte degli abitanti di Acacias, la donna subirà una tremenda e cocente vendetta da parte di sua figlia Gabriela.

La ragazza ricomparirà ad Acacias dopo anni di silenzio e, in un primo momento, dimostrerà di essere pronta a ricucire il rapporto con sua mamma, che l'aveva abbandonata quando era poco più che una bambina.

In realtà, però, Gabriela avrà come unico scopo quello di far fuori sua mamma e in questo modo mettere le mani sul suo ingente patrimonio. Un piano che porterà avanti con attenzione, fino a quando la donna non morirà.

Donna Cayetana ricompare nel finale della soap iberica

Le trame spagnole della soap opera Una Vita rivelano che Genoveva morirà tra le braccia della figlia, la quale poco dopo si metterà al telefono con donna Cayetana, per metterla al corrente di quello che è accaduto.

La dark lady protagonista delle prime stagioni, che tutti credevano morta anche se il suo corpo non è mai stato ritrovato, ricomparirà nel finale di sempre della soap iberica, nelle vesti di complice di Gabriela per uccidere la perfida Genoveva.

Il ritorno di Leonor: anticipazioni spagnole sul finale di Una Vita

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni delle puntate finali della soap opera Una Vita, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in scena di Leonor.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La donna è ricomparsa in quartiere dopo un lungo periodo di assenza, ammettendo di essere pronta a ricostruire lì la sua vita, e presto l'avrebbe raggiunta anche sua marito Inigo.

Nel finale ritorneranno anche Susana e Armando: i due proveranno a convincere Rosina e Liberto a fare affari con loro e quindi diventare soci.

E poi ancora le anticipazioni spagnole delle puntate conclusive della soap opera in onda su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al personaggio di Felipe.

Felipe decide di lasciare Acacias nel finale di Una Vita

Per lui, infatti, arriverà il momento di voltare pagina e di andare avanti dopo un trascorso decisamente burrascoso con Genoveva, che in punto di morte proverà anche a chiedergli perdono per tutte le cattive azioni compiute in questi anni (compresa la morte di Marcia, la domestica tanto amata dall'avvocato).

Alla fine, però, Felipe andrà avanti per la sua strada e deciderà di iniziare un nuovo percorso di vita con Dori, la donna che gli permetterà di essere di nuovo sereno e felice.

A tal proposito, Felipe deciderà di lasciare Acacias per sempre e di trasferirsi a Ginevra, dove potrà ricominciare da zero vicino a Dori e suo figlio.