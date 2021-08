Brutte notizie per tutti i fan della soap opera spagnola Una vita che prosegue con grande successo la messa in onda su Canale 5. La serie con protagonista la perfida Genoveva Salmeron, non durerà in eterno: in patria, infatti, è andata già in onda l'ultima puntata di sempre della soap che ha chiuso definitivamente i battenti. Un finale che si preannuncia scoppiettante e ricco di colpi di scena, caratterizzato in primis dalla morte della dark lady di Acacias 38.

Chiude per sempre la soap opera Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni di Una Vita rivelano che dopo diverse stagioni di successo, in Spagna si è scelto di chiudere per sempre la serie, complice anche il calo di ascolti registrato nel corso degli ultimi anni.

Così, l'ultima puntata di Una Vita è stata trasmessa lo scorso maggio e sono giunte a compimento tutte le trame che ruotavano intorno ai vari protagonisti di Acacias.

Un finale che, ben presto, anche gli spettatori di Canale 5 avranno modo di vedere in onda. Al momento, infatti, la messa in onda della soap è prevista per tutta la durata della stagione tv 2021/2022 e non si esclude, quindi, che il gran finale possa essere trasmesso durante la prossima estate.

La perfida Genoveva protagonista del finale di Una Vita

Come è già successo con la soap Il Segreto, anche Una Vita giungerà così alla fine del suo ciclo di appuntamenti. Una notizia che sicuramente non renderà contenti gli oltre due milioni e mezzo di spettatori italiani, che speravano di poter vedere le avventure degli abitanti di Acacias, ancora per diversi anni.

Ma cosa succederà nel corso del gran finale di sempre della soap Una Vita? Le anticipazioni spagnole sulle ultime puntate rivelano che ci saranno diverse sorprese e colpi di scena che non deluderanno affatto le aspettative dei fan.

Occhi puntati in primis sulla perfida Genoveva, la quale ritroverà sua figlia Gabriela. La ragazza rimetterà piede nel quartiere dopo che, da bambina, venne abbandonata da sua mamma alle cure di una anziana zia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le anticipazioni sul finale di sempre di Una Vita

Adesso che è cresciuta, Gabriela tornerà ad Acacias e confiderà a sua madre di voler recuperare tutto il tempo perso. Peccato, però, che il solo obiettivo di Gabriela sarà quello di mettere le mani sul patrimonio della mamma, motivo per il quale comincerà ad avvelenare Genoveva.

Il colpo di grazia finale, però, Genoveva lo riceverà da suo marito Aurelio. Le anticipazioni spagnole del finale di Una Vita, rivelano che l'uomo si scaglierà contro la donna con un'arma da fuoco, che le punterà dritta al petto.

Il colpo di Aurelio si rivelerà fatale e Genoveva morirà dopo aver chiesto un ultimo incontro con Felipe, che non riuscirà a perdonarla per tutto il male che gli ha causato.