Grandi colpi di scena nel corso delle prossime puntate della soap opera Una vita, che proseguirà la sua messa in onda su Canale 5 per tutta la stagione televisiva 2021/2022. Le anticipazioni di queste ore rivelano che Camino, malgrado i suoi timori e i ripensamenti, deciderà di coronare il suo sogno d'amore con Ildefonso. I due, infatti si uniranno in matrimonio ma non consumeranno mai la loro prima notte di nozze. A svelare il motivo ci penserà Anabel, che smaschererà l'uomo rivelando il suo segreto personale.

Camino e Ildefonso non consumano dopo il matrimonio: anticipazioni spagnole Una vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che Camino nonostante non fosse certa al 100% del sentimento nei confronti di Ildefonso, deciderà di non tirarsi indietro alle nozze.

La donna, quindi, si presenterà in chiesa per pronunciare il suo fatidico sì all'uomo che ha scelto di sposare e non mancheranno i momenti di tensione.

Camino, infatti, nel momento in cui dovrà pronunciare la fatidica frase "sì, lo voglio", si prenderà più tempo del dovuto, ma alla fine non verrà meno alla parola data a Ildefonso.

Il colpo di scena, però, avverrà subito dopo il matrimonio, quando i due ormai marito e moglie, saranno pronti a vivere la loro prima notte d'amore insieme.

Ildefonso confessa i suoi problemi alla moglie

Le anticipazioni spagnole della soap Una Vita rivelano che, tuttavia, Camino e Ildefonso non si uniranno mai del tutto e non si lasceranno mai andare alla passione, proprio come una coppia a tutti gli effetti.

L'uomo, dati i sospetti della donna che ha al suo fianco, finirà per confessarle la verità. Ildefonso così ammetterà di essere impotente, motivo per il quale non potrà mai consumare la sua prima notte di nozze con Camino.

Una confessione a dir poco choc e al tempo stesso molto delicata, la quale ben presto finirà per mettere Ildefonso in grandissimo imbarazzo con tutti gli altri abitanti del quartiere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Camino, infatti, dopo aver appreso la notizia dal marito stesso, avrà un momento di confidenza con Anabel, alla quale confesserà il vero motivo per il quale non ha consumato con Ildefonso.

Anabel smaschera e umilia Ildefonso: anticipazioni spagnole Una vita

Camino, però, crederà nella buona fede di Anabel e spererà così che la donna mantenga il silenzio, ma non sarà proprio così.

Le anticipazioni spagnole della soap Una Vita, infatti, rivelano che Anabel con grande leggerezza finirà per umiliare pubblicamente Ildefonso, rivelando ad una festa di quartiere il vero motivo per cui non ha mai consumato con sua moglie.

In questo modo, quindi, Anabel confesserà apertamente l'impotenza dell'uomo e tale confessione non verrà affatto gradita da Felicia.